Les oeuvres d'un étudiant en architecture bientôt exposées dans les gares du Royaume

Hicham Ezzine, artiste et étudiant en architecture, exposera à partir d'août 2018 les dessins et croquis réalisés dans 75 gares ferroviaires du pays.

Hicham Ezzine, jeune Marrakchi de 23 ans et étudiant en architecture, va voyager pendant un an dans tout le Maroc pour dessiner 75 gares du royaume. Ses travaux, réalisés en partenariat avec l'ONCF, seront présentés à partir d'août 2018 lors d'une exposition itinérante à travers plusieurs gares du Maroc, qui se transformeront en galeries d'art éphémères.

Le projet sera accompagné d'une documentation pédagogique afin de vulgariser l’histoire de l’architecture des gares au Maroc, explique le jeune artiste. "Les ministères de la Culture et de la Jeunesse et des Sports soutiennent aussi ce projet en mettant à sa disposition des centres d'accueil lors de mon voyage", nous précise-t-il.

Dans l'attente des dessins et croquis définitifs, voici un aperçu du portfolio que l'artiste a envoyé à l'ONCF pour faire approuver son projet. "Tout ce que je vais produire sera dans le même style", nous explique-t-il. Hicham Ezzine raconte s'être inspiré de la documentation de son grand-père, qui a participé à la restauration de la mosquée Koutoubia à Marrakech, mais aussi à celle des murailles de la ville et de ses anciens riyads. L'évolution de son projet pourra être suivie toute l'année sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook.