Hirak: les partis de la majorité appellent à ne pas prendre part à la manifestation du 20 juillet

Le PJD, l'USFP, le RNI, le MP, l'UC, et le PPS appuient les autorités d'Al Hoceima et exhortent les citoyens à ne pas prendre part à la manifestation prévue le 20 juillet .

Les six partis de la majorité (PJD, RNI, MP, UC, USFP et PPS) ont appelé les citoyens, dans un communiqué publié ce 19 juillet, à ne pas prendre part à la manifestation prévue le 10 juillet à Al Hoceima.

Réunies ce mardi 18 juillet sous la présidence de Saad Eddine El Othmani, les formations de la majorité appellent "les citoyennes et les citoyens d'Al Hoceima à interagir favorablement à la décision de ne pas autoriser cette manifestation". Une référence à la décision des autorités locales d'interdire officiellement ces protestations, organisées à l'initiative de militants du Hirak. Ces derniers revendiquent notamment la "libération des détenus" du mouvement contestataire.

Les autorités avaient estimé que les instigateurs de la manifestation "ne disposent pas de la qualité légale qui leur permet d'organiser des manifestations sur la voie publique", et que "cette manifestation est de nature à porter atteinte au droit de la population à un climat sécuritaire sain", surtout que cet appel "coïncide avec la saison estivale".

Pour les six partis de la majorité, il convient d'instaurer un "climat serein" dans la région afin de mettre en oeuvre et d'"accélérer" les "chantiers de réforme et de développement" de la province promis par le gouvernement et qui ont pris du retard. Les partis de la coalition appellent au "respect des dispositions de la loi et de l'État de droit", et invitent à "éviter toute escalade" et les éventuelles répercussions sur la population et l'économie locale.