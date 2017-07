L'or et le record du monde sur 5.000m pour le Marocain Youssef Benibrahim

Le 16 juillet, Youssef Benibrahim a remporté la médaille d'or du 5.000m lors de la 8e édition des championnats World Para Athletics qui se déroulent à Londres. En 14m 20s 69', le Marocain s'est adjugé en prime le record du monde de sa discipline. Une nouvelle fierté pour le Royaume après la médaille d'or de Sanaa Benhama au 1.500m. Les deux athlètes malvoyants évoluent dans la catégorie T13 réservée aux sportifs à la visibilité réduite, mais pas aveugles.

Morocco's Youssef Benibrahim puts in a superhuman effort to claim a new WORLD RECORD of 14:20.69 #London2017 pic.twitter.com/xn44FcesBJ

— World Para Athletics (@ParaAthletics) 16 juillet 2017