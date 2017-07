UA : Mohammed VI veut une Afrique "concrète" et "pragmatique"

A l'UA, le Maroc plaide pour une Afrique "concrète", "pragmatique", qui affranchit des slogans idéologiques". Pour y arriver, le royaume propose de miser sur les jeunesse avec dans le viseur deux problématiques: la migration et le chômage.

Un discours qui insiste sur le « pragmatisme », qui plaide pour l’affranchissement des « slogans idéologiques » et qui se veut un message d’espoir pour la jeunesse du continent. C’est ce que l’on peut principalement retenir du message de Mohammed VI, lu par son frère le prince Moulay Rachid, à l’ouverture du sommet des chefs d'Etat de l’Union africaine ce 3 juillet.

Si pour son premier discours Mohammed VI était présent à Addis Abeba, donnant la lecture d’un texte empreint d'émotion, dans lequel il exprimait sa joie de revenir siéger auprès de sa famille africaine, cette fois le premier discours du Maroc post adhésion s’inscrit dans une volonté d'action concrète.

Au début de sa lecture du message royal, donné en deux parties, le prince Moulay Rachid a rappelé que « le Maroc a participé à toutes les réunions » de l'Union africaine. Il a insisté sur la bonne foi de l’approche du Maroc qui « ne veut nullement diviser comme certains voudraient l’insinuer », a-t-il expliqué, assurant que l’action du royaume « concourt au contraire à fédérer et aller de l’avant ». Le prince a alors dû s'interrompre au terme de son temps de parole, avant que la séance ne soit levée.

Il reprend après le déjeuner, au cours duquel il a rencontré le président guinéen et président en exercice de l'UA Alpha Condé pour un entretien bilatéral et lui remettre en main propre la note initiale du rapport sur la migration en Afrique commandé à Mohammed VI lors du précédent sommet. Le royaume annonce son intention de soumettre une « vision africaine commune sur la migration » axée sur « ses enjeux et défis ». Objectif : « modifier nos perceptions face à la migration, de l’aborder, non comme une contrainte ou une menace, mais comme une force positive».

Le destin de nos jeunes est-il au fond des eaux de la Méditerranée ? Leur mobilité doit-elle devenir une hémorragie ? Il nous appartient au contraire de la gérer pour en faire un atout.

Le Maroc se propose « d’évaluer les causes, l’impact, et d’envisager des solutions », en tant que leader désigné sur la question de la Migration, précise le message royal. Pour cela, Mohammed VI veut travailler de pair avec les autres dirigeants pour «élaborer un agenda africain sur cette thématique ».

Ce combat pour redonner confiance est indissociable de la lutte contre la problématique de l’endoctrinement, et ce en s’attaquant au fléau du chômage. Le souverain note que « 40% des personnes au chômage sont des recrues de choix pour les mouvements rebelles, les groupes extrémistes ou terroristes qui sévissent à travers le continent ».

Une jeunesse africaine livrée au désœuvrement bloquera l’émergence tant souhaitée du Continent. Et si le défi de l’employabilité des jeunes n’est pas traité de toute urgence, cette carence aura pour conséquence leur désœuvrement, renforcera en conséquence leur vulnérabilité et le risque de leur radicalisation.

Les jeunes représentent les deux tiers de la population du continent. 60% d’entre eux sont sans travail. Chaque année, ils sont 11 millions à faire leur entrée sur le marché du travail pour seulement trois millions d’emplois créées. De plus, note le roi, « plus de 70% des jeunes Africains vivent avec moins de 2 dollars par jour ».

Dans son message, Mohammed VI réitère son plaidoyer pour une « nouvelle Afrique », « pragmatique », « concrète » qui s’affranchit des slogans idéologiques. Une ligne politique en phase avec celle de Paul Kagame, qui a présenté un rapport sur des réformes institutionnelles, qui devraient revoir le financement de l’organisation et donner plus d’indépendance à l’institution panafricaine.

Le Maroc en a aussi profité pour saluer le leadership d’Alpha Condé, allié du Maroc, et Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’UA