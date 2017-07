Pas de Festival du film de Marrakech en 2017

La Fondation du Festival international du film de Marrakech a annoncé vendredi l'annulation de l'édition 2017 du Festival. L'événement devrait reprendre en 2018.

L'édition 2017 Festival international du film de Marrakech n'aura pas lieu. Une décision annoncée par la Fondation du Festival dans un communiqué publié vendredi soir, à l'issue de son Conseil d'Administration et son Assemblée Générale Ordinaire. La Fondation explique dans le communiqué que cette décision a été prise "pour permettre au Festival d’aller de l’avant dans sa mission non seulement de promotion de l’industrie cinématographique marocaine, mais aussi d’ouverture vers les autres cultures, réalité incontournable de l’universalité du Septième Art". Le communiqué ne détaille pas davantage les raisons de cette annulation, qui n'est pas pour autant une surprise.

Depuis plusieurs semaines déjà, les rumeurs quant à l'annulation de l'édition 2017 du Festival allaient bon train. En cause, le contrat de l'agence co-organisatrice du Festival, Le Public Système Cinéma, qui était arrivé à échéance et n'avait pas été renouvelé, avaient révélés nos confrères des Ecos.

"Cette période sera mise à profit pour définir et impulser une dynamique de changement destinée à mettre en œuvre une nouvelle organisation et de nouveaux outils qui prennent en compte l'évolution effrénée du monde digital, pour mieux servir la vision et les objectifs du Festival", explique le communiqué de la fondation.

Le Conseil d'administration du festival a en revanche décidé de maintenir, en 2017, les activités caritatives et culturelles de la Fondation (campagnes cataracte, résidence d’écriture au profit des scénaristes marocains, renforcement des liens internationaux).