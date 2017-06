Le PPS appelle à "rétablir la confiance" avec la population d'Al Hoceima

Respecter l'"État de droit", mais aussi la "stabilité" et "l'intégrité des biens publics". Le PPS a tenu le bâton par le milieu en réaction aux violences le jour de l'Aid à Al Hoceima. Le parti appelle à "rétablir la confiance" avec les Hocimis.

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a emboîté le pas au chef du gouvernement, exprimant à son tour, ce 29 juin, par l'entremise de son bureau politique ses "regrets" et sa "tristesse" au sujet des évènements survenus à Al Hoceima. Le parti au livre, qui a pris part à une réunion des formations de la majorité le 27 juin, fait allusion aux violents affrontements ayant opposé des manifestants aux forces de l'ordre le jour de l'Aïd el Fitr.

Le parti de Nabil Benabdellah renvoie dos à dos manifestants et forces de l'ordre, et insiste sur le respect de la loi. Le bureau politique appelle ainsi à se "conformer aux normes de l'État de droit en exerçant le droit à manifester", mais aussi au respect de "l'intégrité des biens publics et privés", "de la sécurité publique". Le PPS interpelle aussi sur le respect total des libertés comme le garantit la Constitution.

Le PPS estime que la réussite des "réformes voulues" reste liée au respect de la "stabilité", loin de toute "surenchère politicienne étroite et inutile". Sans l'écrire noir sur blanc, le PPS fait allusion aux critiques adressées à ses ministres, qui figurent dans la liste de ceux qui ont été privés de vacances sur décision royale, afin de rattraper le retard du programme "Al Hoceima, ville phare de la Méditerranée". Le PPS et le PAM (opposition) s'étaient d'ailleurs renvoyés les accusations sur la responsabilité des retards enregistrés sur les programmes de développement.

Enfin, le PPS appelle le gouvernement à assumer "l'entière responsabilité dans la gestion sérieuse et effective de ce dossier" et à "activer les différents canaux du dialogue" avec la population afin de "rétablir la confiance"

Le communiqué du bureau politique du parti du livre fait suite à une rencontre entre les partis de la majorité, qui s'étaient réunis mardi à Rabat pour débattre des derniers développements à Al Hoceima.

Le chef du gouvernement a organisé le lendemain un point de presse, pour livrer la position de son exécutif. Il avait exprimé sa "tristesse" et ses "regrets" concernant les violences qui ont émaillé la journée de l'Aïd à Al Hoceima et dans sa région. Le gouvernement devrait à nouveau débattre de la question ce jeudi à l'occasion d'un conseil du gouvernement.

