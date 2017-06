Plan Ramadan. Le British film week débarque à Rabat et à Safi

La semaine du film britannique organise dans sa nouvelle édition la projection de classiques des années 40. Après l'étape Casablanca, l’événement se déplace à partir du lundi 19 juin à Rabat, puis à Safi.

Les amoureux du bon vieux cinéma british ont de quoi meubler leurs soirées ramadanesques. Après une édition de 2016 consacrée à Shakespeare, le British film week - qui s'est ouvert ce 14 juin à Casablanca - revient cette année avec des bijoux cinématographiques des années 40.

The Red shoes de Michael Powell, A brief encounter de David Lean, Kind hearts and coronets de Robert Hamer… Autant de monuments classiques so british qui sont projetés à Casablanca (Villa des arts), à Rabat (Fondation Orient Occident) et – particularité de cette édition – à Safi (Kasbah de Dar Soltan).

Organisée par le British council Maroc en collaboration avec la fondation ONA, la fondation Orient Occident, l'association Maison des arts - avec le soutien du ministère de la Culture et le CCM -, la semaine du film britannique se poursuit ainsi à Rabat, du 19 au 21 juin, et à Safi du 22 au 24. Voici les pitches.

The Red Shoes (Michael Powell et Emeric Pressburger, 1948)

133 min / Couleur / Certifié: U

Les Chaussures rouges (The Red Shoes) est l’histoire d’une jeune danseuse de ballet partagée entre l'homme qu'elle aime et sa poursuite pour devenir une danseuse étoile. Le film est basé sur le comte pour enfants du fameux écrivain Hans Christian Andersen.

A Brief Encounter (David Lean, 1945)

86 min / noir et blanc / Certifié: A

Au café d'une gare, Laura Jesson, femme au foyer, rencontre le docteur Alec Harvey. Bien qu'ils soient tous deux déjà mariés, ils tombent progressivement amoureux l'un de l'autre. Ils continuent de se rencontrer tous les jeudis dans le petit café, même s'ils savent que leur amour est impossible.

King Hearts & Coronets (Robert Hamer, 1949)

106 minutes / noir et blanc / Certifié: U

Un parent pauvre lointain du duc d'Ascoyne complote pour hériter du titre en tuant les huit autres héritiers qui se tenaient devant lui dans la ligne de succession.