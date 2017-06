Miriem Bensalah-Chaqroun élue au conseil d’administration du groupe Renault

La patronne des patrons prend un nouveau mandat d’administratrice en intégrant le conseil d’administration du groupe Renault (monde) à l’issue de son assemblée générale le 15 juin à Paris.

Les actionnaires de Renault réunis en assemblée générale le 15 juin au Palais des Congrès de Paris ont acté la nomination de Miriem Bensalah-Chaqroun comme membre du conseil d’administration (CA) présidé par Carlos Ghosn. La présidente de la CGEM, administratrice du groupe familial Holmarcom et à la tête des Eaux minérales d’Oulmès devient l’une des 10 administratrices indépendantes du CA. Le Conseil se compose de 19 membres: 10 indépendants élus, 2 proposés par Nissan, 2 désignés par l’État, 4 représentants des salariés et le président du CA. Miriem Bensalah-Chaqroun était déjà membre du conseil d’administration de Bank Al Maghrib, de l’Université Al Akhawayn et de ceux des groupes Eutelsat SA et Suez.

"L’élection de Miriem Bensalah-Chaqroun correspondrait au souhait exprimé par le conseil d’ouvrir celui-ci à des profils plus industriels et son expérience en matière de développement responsable serait un atout majeur", a déclaré la directrice déléguée à la présidence du groupe Renault, Mouna Sepehri, au moment de présenter la candidature aux actionnaires. "En 2017, le Conseil a souhaité poursuivre son renouvellement progressif avec comme ligne directrice la féminisation et la diversification internationale", a-t-elle également indiqué pour présenter les grandes lignes de la gouvernance pour l’année à venir. À l’issue de cette assemblée générale, le taux de femmes administratrices chez Renault est de 43,7 %, quand la loi française impose un minimum de 40%. Six nationalités sont en outre représentées.

Outre, l’élection de Miriem Bensalah-Chaqroun, le Maroc se fait également sentir dans les résultats du groupe présentés lors de l'assemblée. L’usine de Tanger produit en effet, à l’échelle mondiale, 1 voiture Renault sur 10. C’est également dans la région de la ville du Détroit que Renault a tourné quelques images pour illustrer ses projets RSE. En l’occurrence, deux adolescentes marocaines qui expliquent qu’elles peuvent continuer à aller au lycée grâce à un transport scolaire opéré par un véhicule mis à disposition de l’association "L’heure joyeuse" par Renault.