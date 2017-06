Huit nouvelles adresses pour rompre le jeûne

Cuisine healthy ou du bout du monde, les nouveaux restaurants qui ont ouvert récemment rivalisent d’ingéniosité pour attirer la clientèle à l’heure du ftour.

Se mettre au vert

Dans ce tout premier fast-food bio, végétal et naturel, fraîchement ouvert à Casablanca, le ftour se décline aussi bien en buffet (assortiment de salades, verrines de soupes froides, lasagnes et hachis parmentier aux protéines de soja et lamelles d’épinards…) qu’en service à table avec un passage de plateaux (petits sandwichs, quiches, pizzas, mini-burgers, briouates, falafels, frites maison...). L’occasion de tester LA nouvelle adresse végétale de Casablanca.

Veggie, 2, rue Théophile Gauthier, Casablanca. Tél : 05 20 47 10 10. 195 DH par personne.

Virée en mer

Comme son nom l’indique, La Table du Pêcheur fait la part belle aux produits de la mer. A l’occasion du ramadan, ce nouvel établissement marrakchi propose une belle variété de tapas, de poissons frais et de paellas originales. Les palais plus classiques n’ont pas été oubliés et pourront toujours se rabattre sur une sélection de mets moins iodés.

Le Patron de la Mer, rue Oued El Makhazine, Marrakech. Tél : 05 24 35 95 70. 220 DH par personne.

La table éphémère

Khos, le traiteur urbain que l’on aime pour ses tartes maison et son bar à salades, installe ses quartiers d’été dans le jardin luxuriant du Rouget de l’Isle. Au menu, un buffet italien (avec un chef tout droit venu d’Italie pour préparer ses spécialités : vitello tonnato, carpaccios…), mais aussi des mets français, libanais et marocains. On aime l’évolution des plats du jour en fonction de l’arrivage et l’animation musicale qui diffère chaque jour (musique amazighe, chaâbi ou andalouse) pour rompre le jeûne en rythme.

Le Rouget de l’Isle, Villa Elise, 16, rue du Rouget de l’Isle, Casablanca. Tél : 05 22 27 37 16. 390 DH par personne.

Ambiance intimiste

Au Jasmine, on rompt le jeûne en toute discrétion dans une salle aux influences art-déco, sur des tables nappées de blanc. Ceviche de bar, carpaccios de thon ou de bœuf, paella à la fedoua, ravioles au fromage, variété de tagines et large sélection de mets sucrés (tartes aux pommes, mini-nougats, confitures maison, financiers, pastilla du Doge…) composent ce ftour, sans doute parmi les plus raffinés de la ville blanche. Mention spéciale pour la pastilla au lait faite maison, accompagnée d’une glace à la fleur d’oranger. Un délice très addictif.

Hôtel Le Doge, 9 rue Dr Veyre, Casablanca.

Tél : 05 22 46 78 00. 480 DH par personne.

Les yeux plus gros que le ventre

Cette table, très prisée des Casablancais à l’heure du déjeuner, ouvre un deuxième espace à Sidi Maârouf. Les deux adresses proposent un buffet ftour à volonté, alliant une large sélection de tagines (poulet au citron et olives, agneau aux pruneaux, tagine de moules, kabab maghdour…) et de soupes variées (harira, hssoua, poulet haché aux vermicelles, poulet coco citronnelle…). On craque pour leurs délicieux desserts : cheese-cake oréo ou speculoos, tarte au citron et brownies au chocolat fondant.

La Cantine, 18, rue de Normandie, Maârif. Tél : 05 22 94 29 29

2, lot la colline, RDC de l’école ESIG, Sidi Maârouf. Tél : 05 22 78 76 58. 269 DH par personne.

Voyage en Lusitanie

C’est la nouvelle adresse dont tout le monde parle à Casablanca, car c’est la première à rendre hommage à la tradition culinaire portugaise. Au menu de ce ftour aux saveurs ibériques : prego de frango (blanc de poulet dom piri piri, oignons à la plancha, tomate, cheddar, crème à l’ail), prego tradicional (faux-filet, crème à l’ail, moutarde savora maison) ou encore bife de vitela grelhado (T-bone de veau grillé). Idéal pour rompre le jeûne dans une ambiance conviviale (chaises de bistrot en bois, carreaux de faïence au sol et belle vaisselle) dans la pure tradition populaire portugaise.

Dom Piri Piri, 2, rue de la Bastille, Casablanca. Tél : 05 22 94 11 56. 180 DH par personne.

Ftourer dans un mall

Ouvert il y a 6 mois, le traiteur Amandes et Miel qui fait à la fois office de salon de thé, de boulangerie et de pâtisserie, se lance dans une formule ftour avec buffet à volonté. Soupes, sushis, rouleaux de printemps, assiette de saumon fumé, tagines, salades variées et, bien sûr, des viennoiseries et des petits gâteaux… le tout est à déguster dans la maison Amandes et Miel au C.I.L ou sous les chapiteaux de l’espace Khayma Al Mandaloun au Morocco Mall, avant ou après une virée shopping.

Amandes et Miel, 7, rue Ifrane, CIL, Casablanca. Tél : 05 22 39 13 39. 290 DH par personne.

Amandes et Miel à l’Espace Khayma Al Mandaloun, au Morocco Mall de Casablanca.

350 DH par personne.

Ftour avec vue

L’adresse la plus séduisante de Bouskoura depuis son ouverture en mars dernier propose, pour cette première édition ramadanesque, un “Ftour with a view”. Vue sur le golf bien entendu, depuis la terrasse du Resto, et formule concoctée par le chef exécutif français, Benjamin Brau-Nogue, assisté par Ducasse Conseil en cuisine. Live-cooking et animations culinaires (station Italie, station grillades, station japonaise…) sont au programme de ce ftour qui s’annonce comme un véritable événement culinaire.

Palmeraie Country Club, Ville Verte de Bouskoura. Tél : 05 20 10 08 00.

300 DH pour les membres, 390 DH pour les non-membres.

Par Anaïs Ferreira-Anglars.