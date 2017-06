Prix des hydrocarbures: Daoudi convoque les opérateurs

Lahcen Daoudi a décidé de convoquer les opérateurs du secteur des hydrocarbures pour discuter des facteurs ayant conduit à l’augmentation de leurs marges.

Lahcen Daoudi, ministre des Affaires générales, a présidé vendredi 9 juin une réunion de la cellule de veille chargée du suivi du secteur des hydrocarbures. Pour rappel, cette commission est composée de représentants des ministères des Affaires générales, de l’Intérieur, de l’Economie et des finances ainsi que l’Energie et des mines.

La réunion tenue vendredi avait pour objectif d’étudier la situation d’approvisionnement du marché marocain par les produits pétroliers et de s’enquérir de l’état du stock de sécurité, et l’évolution des prix, rapporte un communiqué du ministère des Affaires générales et de la gouvernance.

Selon le département dirigé par Lahcen Daoudi, la commission a étudié tous les rapports concernant l’évolution des prix des produits pétroliers sur le marché international et ses répercussions sur le marché national à travers les prix pratiqués à la pompe, et ce, depuis la libéralisation du marché. La commission a conclu à l’augmentation des marges chez certaines entreprises en comparaison avec la situation d'avant la libéralisation.

Suite à ces conclusions, le ministère a décidé de convoquer les opérateurs du secteur pour discuter des facteurs qui ont conduit à l’augmentation des marges relatives aux prix à la pompe, affirme le communiqué.