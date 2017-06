Petite sélection d'alternatives aux programmes "Spécial Ramadan"

Si les programmes télévisés du ramadan ne sont pas votre bol de harira, voici un guide alternatif de films et séries à regarder sans risquer la crise de nerfs.

House of cards, Saison 5

C’est le retour du machiavélique et controversé Frank Underwood, président fictionnel des États unis. Diffusée le 30 mai par la plateforme de streaming américaine Netflix, la cinquième saison de la série politique House of Cards met en scène le personnage incarné par Kevin Spacey, en pleine tourmente. Décrié même dans son clan, il entend bien "semer la terreur" pour sauver son prestigieux siège à la Maison-Blanche.

The Handmaid’s Tale, Saison 1

Quand les États unis deviennent une république autoritaire horrifiante, ça donne Gilead. Un État imaginaire déchiré par la guerre civile, et frappé par une catastrophe biologique qui a fait chuter le taux de natalité. Maladivement surveillée, la population est divisée en castes et l’héroïne de la nouvelle série américaine se nomme Offred (incarnée par Elisabeth Moss), une servante dont la mission est de donner naissance aux enfants de son maître. D’une violence psychologique inouïe dans le propos, la série est aussi d’une beauté visuelle imparable.

Fleabag, Saison 1

La série britannique "Fleabag" nous plonge dans le quotidien chaotique d’une trentenaire (incarnée par Phoebe Waller-Bridge), gérante d’un café... toujours vide. Avec une bonne dose d’humour décomplexé et sans non-dits moralistes, la série brosse le portrait de cette jeune femme percutante, cynique, mais aussi dépressive…

Les Fleurs bleues

C’est une œuvre posthume du cinéaste polonais Andrzej Wajda (décédé en octobre 2016). Ce long métrage est un biopic du célèbre peintre Wladyslaw Strzeminski, figure majeure de l’avant-garde constructiviste. Dans la Pologne d’après-guerre, l’artiste qui ne s’aligne pas sur la vision communiste de l’art est dans le viseur des autorités de son pays.

Courgette

C’est l’histoire d’un garçon sans histoire surnommé Courgette. Son père disparu, il est élevé par une mère alcoolique qui décède accidentellement. Courgette se retrouve alors dans un foyer pour enfants où il se fait des amis ayant tous vécu dans des environnements difficiles. La vie du jeune garçon bascule lorsqu'arrive la jeune Camille. On vous laisse découvrir le reste.

I’m not your negro

À partir d’un texte inédit et non édité de l’auteur américain James Baldwin, le réalisateur haïtien Raoul Peck livre un documentaire coup de poing sur les années répressives et sombres de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. La trame de ce long métrage est ponctuée par les assassinats de trois figures du mouvement: Malcolm X, Martin Luther King Jr et Medgar Evers.