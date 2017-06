Découverte: le premier "homo sapiens" connu était marocain

Une équipe internationale de paléoanthropologues a pu établir à partir d’ossements découverts à 100 kilomètres de Marrakech que le plus ancien représentant de notre espèce vivait au Maroc... il y a 315.000 ans.

Le Maroc et le Maghreb "se retrouvent au centre des débats sur l’origine de l’homme actuel". La publication le 7 juin d’un article de la revue scientifique Nature bouleverse la connaissance sur l’histoire de notre espèce. Les recherches d’une équipe internationale dirigée par le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin du Collège de France et dont fait partie le professeur à l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine de Rabat Abdelouahed Ben-Ncer ont permis d’établir que "le plus ancien représentant connu de notre espèce, Homo sapiens, vivait il y a environ 315.000 ans au Maroc," résume Hervé Morin pour Le Monde.

Auparavant, les plus anciens ossements humains retrouvés provenaient d’Afrique du Sud et de l’Est, et dataient de 200.000 ans. C’était jusqu’à ce que les scientifiques découvrent des ossements humains sur le site de Jebel Irhoud, à 100 kilomètres à l’ouest de Marrakech.

Jusqu’à preuve du contraire, le Maroc devient donc le berceau de l’humanité. "Notre idée est qu’en fait, l’émergence de l’homme moderne est plus ancienne encore, et qu’il s’agit d’un phénomène panafricain", nuance Jean-Jacques Hublin lors d’une conférence le 6 juin au Collège de France, ajoutant que de nombreuses zones en Afrique n’ont pas été fouillées.

En outre, des ossements bien plus anciens de nos ancêtres primates ont déjà été retrouvés. Toumaï vivait au Tchad il y a 7 millions d’années, l’australopithèque Lucy en Éthiopie il y a 3,2 millions d’années. Les homo habilis ont pu être situés en Afrique orientale il y a 2,5 millions d’années et certains homo erectus avaient déjà quitté l’Afrique il y a 1,8 million d’années. Cependant, en l’état actuel de la science, le plus ancien homo sapiens dont les ossements ont été retrouvés est bien mort au Maroc.