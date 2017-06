Uber s’engage auprès d’Aïcha Ech-Chenna et de l’Association Solidarité Féminine

Uber lance les trajets UberRAMADAN, dont la compagnie technologique reversera la totalité de ses profits à l’Association Solidarité Féminine.

Parce que Ramadan est le mois sacré du partage et de la solidarité, Uber a choisi de s’associer avec l’Association Solidarité Féminine (ASF), pour laquelle la compagnie technologique s’engage à reverser une partie de ses profits à travers l’opération UberRAMADAN.

Créée par Aïcha Ech-Chenna et reconnue d'utilité publique, ASF soutient depuis trente ans les filles-mères et est emblématique de la lutte pour les droits des mères célibataires et de leurs enfants au Maroc. Simple, pratique et innovant, le principe d’UberRAMADAN fait appel à la générosité des utilisateurs et permet à ces dernier de faire un don… en se déplaçant, tout simplement. Il suffit pour cela de : - Se connecter à l’application Uber ; - Sélectionner l’option UberRAMADAN en bas de l’écran ; - Commander un UberRAMADAN et circuler en toute sérénité. Sur chaque trajet UberRAMADAN, qui coûte le même prix qu’un UberX, Uber reversera la totalité de ses profits à ASF et permettra à chaque utilisateur d’impacter positivement le travail de l’association, et ce sans aucun frais supplémentaire ! Avec l’opération UberRAMADAN, Uber marque une nouvelle étape dans son engagement en faveur des femmes, pour lesquelles la compagnie œuvre déjà à proposer de nouvelles sources de revenus au Maroc et dans le monde.