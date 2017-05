Ilyas El Omari veut organiser un "débat national" sur le Hirak d'Al Hoceima

Des politiques, des acteurs de la société civile ainsi que des représentants du mouvement ont été conviés à cet événement dont la date n'a pas été fixée.

Silencieux depuis la recrudescence des tensions à Al Hoceima, Ilyas El Omari réapparait sur le devant de la scène. Dans un communiqué publié ce 29 mai, le conseil régional de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima annonce la tenue prochaine d’un « débat national » consacré au mouvement de contestation du Rif. Une rencontre que la région veut ouverte à toutes les sensibilités puisque des invitations ont été adressées aux représentants « de partis politiques, de syndicats, de représentants du gouvernement, du CNDH, du CESE » ainsi qu’aux représentants du Hirak d’Al Hoceima.

Interrogé sur le timing de cette annonce, qui survient quelques heures après l’arrestation de Nasser Zefzafi et sept mois après le début des manifestations dans le Rif, Ilyas El Omari nous répond : « Ce n’est pas le premier événement du genre que la région organise. Des dialoguesont été organisés avec les manifestants et les pêcheurs et ont eu des débouchées positives. Nous avons lancé un appel au débat car le dialogue, qui a été initié par le gouvernement, doit être maintenu ».

Quelques heures avant ce communiqué, le président de la région Tanger-Tétouan- Al Hoceima s’était exprimé sur le Hirak d’Al Hoceima à travers une publication Facebook dans laquelle il annonce « qu’il a beaucoup de choses à dire » sur le mouvement. Il précise toutefois qu’il en parlera « quand il sera temps » .