L’imbroglio d’En Marche! dans la 9e circonscription (presque) résolu

La République en Marche confirme qu’elle n’investit aucun candidat dans la 9e circonscription. Le mouvement soutient en revanche la candidature de M’jid El Guerrab, posant la question de l’emploi d’outils de propagande REM par Leila Aïchi.

"Nous souhaitons nous excuser au nom du mouvement pour l’imbroglio des législatives sur la 9e circonscription des Français de l’étranger". Dans un communiqué diffusé à ses membres le 24 mai, le mouvement La République en Marche (REM) du président Emmanuel Macron reconnait lui-même que le désordre autour de l’investiture d’un candidat pour cette circonscription d’Afrique du Nord et l’Ouest a semé le trouble. Le QG de campagne parisien de REM confirme que le communiqué est bien parti avec son aval.

Surtout, le communiqué indique que, sans l’investir, REM appelle les quelque 150.000 inscrits sur les listes électorales à voter pour le candidat M’Jdid El Guerrab. "En l’absence de candidat investi, il apparaît que la candidature de M’jid El Guerrab est la plus compatible avec les valeurs du mouvement. Il sera le mieux à même de défendre le projet d’Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale", détaille le communiqué.

Merci @enmarche pour cette reconnaissance de mon engagement. Je me montrerai digne de la confiance d @emmanuelmacron #MajoritéPrésidentielle pic.twitter.com/vg0xfpCgpK — El Guerrab M'jid (@Elguerrab_mjid) May 24, 2017

Leila Aïchi, la sénatrice de Paris du Modem, avait dans un premier temps été investie le 11 mai par En Marche. Ses propos passés sur le Sahara ont alors suscité une levée de boucliers au Maroc. Son investiture a été retirée et non remplacée, le 17 mai par la publication de la liste définitive des 522 candidats d'En Marche. Le QG parisien confirme que c'est bien en raison de ses déclarations passées que l'investiture a été retirée.

Les principaux comités nationaux d'En Marche en Afrique du Nord et de l'Ouest avaient alors annoncé qu'ils ne soutenaient aucun candidat. En Marche Maroc était quant à lui très divisé sur la question, à tel point qu'il a frôlé l'implosion, selon des sources internes. M'jid El Guerrab bénéficiait par exemple du soutien du comité casablancais, tandis que les comités de Marrakech et Ouarzazate préféraient Leila Aïchi.

Problème: Leila Aïchi a d'ores et déjà commencé sa campagne et utilise pour cela du matériel de propagande de REM. Après la Tunisie, elle devrait prochainement se rendre au Maroc. Telquel.ma détient la preuve que ces éléments de propagande ont été légalisés par le ministère français de l'Intérieur. Le bulletin de vote "Leila Aichi" est notamment aux couleurs d'En Marche. Cette validation a eu lieu à l'heure où Leila Aïchi était encore investie. Le ministère français des Affaires étrangères a également publié le 24 mai sur son site internet la profession de foi de tous les candidats dans toutes les circonscriptions hors de France, comme validé par l'Intérieur. C'est ce matériel qui devrait être envoyé aux électeurs avant les scrutins des 11 et 18 juin prochains, à moins que'En Marche intervienne d'ici là pour régler cet interminable imbroglio. En effet, une source au QG parisien nous informe qu'une "Commission de contrôle et de dissidence" est chargée de traiter ce genre de cas.

Le bruit médiatique autour de la non-investiture d'En Marche ne doit pas faire oublier que ce sont au total 27 candidats qui se présentent dans la 9e circonscription. Lors de la précédente échéance législative en 2012, ils n'étaient que 14. Le socialiste Pouria Amirshahi l'avait alors emporté avec seulement 10.000 voix sur 100.000 inscrits. De quoi créer des vocations dans une circonscription qui permet à l'élu de ne pas s'éloigner de Paris, tant géographiquement que politiquement.