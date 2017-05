"Fallait demander", la BD virale qui dénonce les inégalités hommes-femmes

Une blogueuse féministe française vient de publier une bande dessinée pour sensibiliser au concept de "charge mentale" dans les inégalités entre les hommes et les femmes.

"Fallait demander" est le titre de la bande dessinée publiée gratuitement sur Internet par Emma, une blogueuse féministe de 36 ans, ingénieure-informaticienne de formation. Son album a été partagé 200.000 fois sur le réseau social. Qu'est-ce qui justifie un tel succès? Fidèle à ses idées, Emma utilise la bande dessinée pour dénoncer les injustices et les inégalités entre les hommes et les femmes.

Dans ses vignettes, la blogueuse reprend différentes scènes quotidiennes où les femmes héritent des tâches domestiques. Dans la BD, lorsque pour une raison ou une autre ces femmes se retrouvent dans l'incapacité d'accomplir ces tâches, la réponse naturelle du conjoint est: "fallait demander" (d'où le titre). La BD caricature donc les sociétés où la femme est présentée comme le "responsable en titre du travail domestique".

La charge mentale, ce poison dans les relations entre les genres

Emma a développé au fil de plusieurs images le concept de "charge mentale" qui renvoie au "fait de toujours devoir y penser. Penser au fait qu'il faut ajouter les cotons-tiges à la Liste de courses, que c'est le dernier délai pour commander le panier de légumes de la semaine, et qu'on est en retard pour les étrennes du gardien", explique la féministe dans sa BD. "C'est un travail permanent, épuisant et c'est un travail invisible", ajoute-t-elle. La blogueuse démocratise ce concept sociologue introduit en 1984 par Monique Haicault. Une démocratisation qui est rendue d'autant plus facile par les partages sur les réseaux sociaux.

Cela étant, Emma ne fustige pas les hommes en particulier, mais la société qu'elle tient pour responsable de ces rapports inégalitaires.