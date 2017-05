La Samir rachetée par Glencore et Carlyle?

Selon l’agence de presse Reuters, le montant de l’opération est estimé entre deux et trois milliards et demi de dollars.

Selon une source proche du dossier citée par l’agence de presse Reuters, la conclusion d’un accord sur le rachat du raffineur "n’est pas proche" et "ne fait l’objet d’aucune date limite". Toutefois, toujours selon l'agence de presse, les groupes Glencore et Carlyle, associés sur le dossier, seraient en pole position, avec une offre estimée entre 2 et 3,5 milliards de dollars.

Pour rappel, la dette identifiée de la Samir s’élève à 34,6 milliards de dirhams. Selon le site Medias24, la dette reconnue par le raffineur auprès de Glencore "atteint au moins 110 millions de dollars" soit environ 1,08 milliard de dirhams.

Contactée par Telquel.ma, une source proche du dossier nous affirme que les deux entreprises citées par Reuters "sont en concurrence", et qu’aucune "offre concrète" n’a été proposée pour le rachat de l’entreprise. La même source précise aussi que le juge-commissaire chargé de cette opération "aurait arrêté une shortlist ". Cela étant, la même source ne va pas jusqu'à remettre en cause l'information de Reuters.

L’idée du rachat de la Samir par un de ses créanciers n’est pas nouvelle puisqu’une source proche du dossier affirmait à TelQuel que le syndic et le juge-commissaire n'étaient pas "contre l’idée que l’un des créanciers leur apporte une main levée sur au moins 65% du passif, et ils seraient prêts à lui céder Samir à un dirham symbolique". Au mois de février, une conférence de presse tenue par le syndic, Mohamed El Krimi, avait été interrompue par Igor Abramov, un représentant de Glencore.