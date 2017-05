Vidéo: Gad El Maleh et le douanier américain

Gad El Maleh, qui a récemment décidé d'exporter ses talents d'humoriste aux États-Unis, vient de publier un sketch sur les douaniers américains.

- Tu es né au Maroc?

-Oui.

-Pourquoi?

-J'imagine que c'est parce que mes deux parents y étaient en même temps (rires).

Le nouveau sketch de Gad El Maleh démarre fort. On y voit l'humoriste marocain aux prises avec un douanier américain. La vidéo a été diffusée par la très populaire chaîne YouTube Funny or Die. Gad El Maleh, qui s'est récemment converti au One man show aux "States", aborde avec son humour habituel, la rigidité américaine aux frontières. Immanquable.