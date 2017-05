La Mauritanie signe un accord de libre-échange avec la Cédéao

À quelques semaines du prochain sommet de la Cédéao, le 4 juin prochain, la Mauritanie et l'organisation sous-régionale sont tombés d'accord sur une nouvelle coopération économique et sécuritaire.

Le 5 mai dernier à Nouakchott, le président de la Commission de la Cédéao, Marcel Alain de Souza, et la ministre mauritanienne du Commerce, Naha Mint Mouknass, ont signé un accord pour la libre circulation des personnes et des biens et la lutte contre le terrorisme.

Ce nouvel accord "couvre quatre domaines clés: la liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux entre la Mauritanie et les pays de la Cédéao", a indiqué à cette occasion le président de la Commission de Cédéao cité par l'Agence mauritanienne d'information.

Les parties s’engagent par ailleurs à entreprendre sans délai des travaux en vue de la convergence de leurs différents tarifs douaniers et à impliquer la Mauritanie dans les activités entreprises par la Cédéao.

Consolider les relations économiques

L'accord contribuera "au rapprochement des peuples de la région ouest-africaine et consolidera les relations économiques et commerciales entre la Mauritanie et les pays membres de la Cédéao dans différents domaines importants, y compris la création d’une zone de libre-échange", a déclaré la ministre mauritanienne du Commerce.

Signalons que la Mauritanie a quitté la Cédéao depuis près de 17 ans, mais entretient toujours des relations commerciales et douanières privilégiées avec la communauté.

Cette signature intervient à quelques semaines du prochain sommet de la Cédéao, qui aura lieu le 4 juin prochain à Monrovia. En février dernier, le Maroc avait officiellement demandé à intégrer l'organisation. La question devrait être à l'ordre du jour lors de ce prochain sommet.

(Avec AFP)