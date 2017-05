L’expo Picasso sera inaugurée le 15 mai à Rabat par Lalla Salma

Un temps retardée, l’exposition "Face à Picasso" au Musée Mohammed VI de Rabat sera finalement inaugurée le lundi 15 mai par la princesse Lalla Salma.

Initialement prévue pour le 19 avril au Musée Mohammed VI de Rabat, l’inauguration de l’exposition "Face à Picasso" avait été un temps reportée, en raison de "l’immense succès que connaît l’événement 'L’Afrique en Capitale' au Musée Mohammed VI" et "la réouverture du musée archéologique de Rabat devenu Musée de l’Histoire et des Civilisations," expliquait la Fondation nationale des musées dans un communiqué le 12 avril.

Son président, Mehdi Qotbi annonce à Telquel.ma que l’exposition sera finalement inaugurée le lundi 15 mai par la princesse Lalla Salma.

Invité le 2 mai à l’Élysée pour un déjeuner en présence de François Hollande et de Mohammed VI, Mehdi Qotbi a présenté le catalogue de l’exposition au président français. "Le président de la République était enchanté de la tenue de cette exposition", raconte le président de la Fondation. L’intégralité des œuvres exposées provient en effet du Musée national Picasso de Paris, dont certaines n'avaient jamais quitté le musée parisien.

"Il y a notamment une de ses premières toiles, peinte à l'âge de 16 ans. On passe ensuite par la période bleue, la période classique, le cubisme, et on termine le parcours par une des dernières toiles peintes huit jours avant sa mort", explique Mehdi Qotbi. En tout, 110 oeuvres, des toiles majeures, des sculptures, des dessins et des gravures seront exposés à Rabat à partir du 15 mai.