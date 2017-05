Attijariwafa Bank complète le rachat de Barclays Egypt

Attijariwafa Bank a annoncé le 3 mai avoir finalisé l'acquisition de Barclays Egypt après avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires. La banque devient Attijari Bank Egypt.

Barclays Egypt tombe dans l'escarcelle d'Attijariwafa Bank. L'établissement marocain a obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires des autorités égyptiennes. La banque marocaine avait signé un accord le 4 octobre 2016 portant sur le rachat de la totalité du capital de Barclays Egypt qui devient Attijari Bank Egypt. L'accord a été conclu après plusieurs mois d'âpres négociations. Sur ce dossier, Attijariwafa Bank avait dû faire face à la concurrence d'autres banques, notamment l'Émiratie NDB.

La finalisation de l'acquisition a été annoncée par Attijariwafa Bank par un communiqué publié le 3 mai, permettant à la filiale de la SNI de poser pour la première fois le pied en Égypte et au Moyen-Orient. Les chiffres communiqués par Attijariwafa concernant sa nouvelle filiale font état de 1.500 employés, et d'un produit net bancaire de plus d'un milliard de dirhams.

Attijariwafa se félicite dans son communiqué d'une acquisition qui lui permet de "s'implanter dans un marché bancaire avec des perspectives de croissance soutenue", mais également d'ouvrir le développement du groupe au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est. La banque avait justement annoncé le rachat, le 19 octobre, de la banque rwandaise Cogebanque, opération pour laquelle elle attend toujours le feu vert des autorités rwandaises.