Mohammed VI sollicité sur les spoliations immobilières lors de son séjour aux Etats-Unis

Une victime de spoliation immobilière, membre de l'Association pour le droit et la justice au Maroc (ADJM), a remis une lettre au roi en personne, lors du séjour du souverain aux États-Unis.

Ali Kimia Daoudi Ben Driss a rencontré Mohammed VI dans son hôtel à Miami, le 28 avril. À l'occasion, il lui a adressé une lettre au nom de l'Association pour le droit et la justice au Maroc (ADJM) pour faire un état des lieux de la spoliation foncière au Maroc, des dysfonctionnements qui persistent dans la lutte contre ce fléau, et solliciter une audience royale. "Il m'a dit que je pourrais le remercier à 100% quand le problème sera résolu", nous raconte Ali Kimia, lui-même victime de spoliation et membre de l'ADJM. D'après lui, le souverain s'est montré "réceptif". Il avait déjà été reçu par le roi le 17 avril, le temps "d'une conversation plaisante et positive principalement pour le remercier de la part de l'association des victimes d'avoir envoyé une lettre au précédent ministre de la Justice".

Dans la lettre remise le 28 avril, l'association remercie le roi pour les "Hautes instructions dictées sur le sujet des spoliations dans la dernière lettre royale datée de 2016", adressée à l'ancien ministre de la Justice, Mustapha Ramid, afin que ce dernier prenne en main le problème. "L’ADJM a renouvelé l’expression de l’infinie gratitude de tous à Sa Majesté (...) pour avoir redonné courage et confiance à ceux qui avaient perdu tout espoir", précise l’association dans un communiqué.

Lire aussi : Spoliation de la villa "Rêve de crabe": 12 ans de prison pour un notaire

Mais l'ADJM reste vigilante et sollicite une audience royale. "Il reste extrêmement difficile d’obtenir le plus élémentaire des droits à un traitement judiciaire digne, face à la difficulté chronique d’appliquer les mesures annoncées et prises par l’ancien ministre de la Justice (...) qui ne sont pas toujours suivies comme il se devrait", décrit le communiqué de l'association.

Lire aussi : La spoliation des biens immobiliers dans le viseur du ministère de la Justice

"Il y a encore surtout beaucoup de dysfonctionnements dans les tribunaux des petites villes. Il faut uniformiser les procédures judiciaires", nous précise Stéphane Vabre, président de l'ADJM. "Nous sommes submergés tous les jours par des dossiers qui se comptent désormais par centaines", raconte-t-il, assurant que son association reçoit des appels de toutes les villes du royaume. Le chemin est encore long.

Lire aussi : Spoliations: dans l'enfer du vol de biens immobiliers au Maroc