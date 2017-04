Education: les engagements de Hassad

Le ministre de l'Éducation nationale promet l'installation de 260.000 tables, et le recrutement de 24.000 nouveaux enseignants pour faire face au problème de l'encombrement.

Mohamed Hassad a rencontré ce jeudi 27 avril avec les syndicats les plus représentatifs du secteur de l'enseignement. Lors de cette réunion, le ministre de l'Educatrion nationale s’est dit surpris de l’état des infrastructures scolaires et de la surpopulation des salles de classe, accueillant parfois 80 élèves, indique le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition du jour. Une information confirmée par une source syndicale présente à la réunion.

24.000 nouveaux enseignants

La CDT, la FDT, l'UNTM, l'UGTM, l'UMT, et l'Orientation démocratique étaient représentés à cette réunion par leurs sections dédiées à l'enseignement. Lors de cette rencontre, Mohamed Hassad s’est engagé à mettre à disposition 260.000 tables pour les salles de classe, et a promis de recruter 24.000 nouveaux enseignants afin de résoudre les problèmes liés à l’encombrement des classes et au manque d’effectif dans certains établissements. Selon notre source, le ministre de l'Éducation nationale a proposé des réunions semestrielles aux centrales syndicales qui ont suggéré que la fréquence de ces réunions soit ramenée à deux mois. Une demande approuvée par le ministre de l’Enseignement.

Défendre l’intérêt de l’élève

À l’issue de la rencontre, le département de Mohamed Hassad rappelle dans un communiqué que les syndicats sont "un partenaire majeur dans la mise en œuvre de la vision stratégique de réforme 2015-2030". Il invite également ces derniers à ne pas se limiter "à plaider la cause du personnel pédagogique et administratif", mais également à "défendre l’intérêt de l'élève et les conditions de sa formation".

Mohamed Hassad a aussi appelé les parents à inscrire leurs enfants ayant atteint l'âge de scolarisation, en 1re année du primaire, avant le 15 juin prochain, et ce dans la perspective d'assurer une chaise à chaque élève et assurer les conditions favorables pour l'enseignement des élèves dès la prochaine rentrée.