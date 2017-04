Bvlgari participe à la art week Casablancaise

Bulgari a toujours été à l’avant-garde de l’art à travers ses créations et ses collaborations artistiques de renom. C’est donc tout naturellement que la marque est le partenaire exclusif de la première édition de la Art Week de Casablanca. Dans un élan visionnaire, Bulgari offre à 3 street artistes marocains son espace emblématique rue Ain Harrouda pour une exposition inédite et éphémère sous le signe de la liberté créative, dans sa forme la plus spontanée.

Abid, Senzo, et Majid El Bahar sont des Street artistes marocains actifs depuis plus de 15 ans ayant peint à Paris, San Francisco, Londres et Dubaï. Chacun de ces 3 artistes à une approche bien particulière, ce qui a permis de donner un éventail de styles riches et surprenant. Il faut savoir que ces 3 artistes travaillent sous formes de séries, une série comporte entre 5 à 10 œuvres et chaque série est le résultat de longues recherches artistiques en atelier.

Après avoir découvert l’univers Bulgari, les 3 artistes ont tenu à réaliser des œuvres exclusives et éphémères pour Bulgari qui s’inscrivent dans leurs séries personnelles. Bvlgari c’est révélé être est une source d’inspiration pour les artistes, les pierres de couleurs, la perfection de la taille, le Serpenti, les collections Moza, Parentesi Cocktail, Intarsio. C’est une marque qui est définitivement artistique, avant- gardiste, qui sait constamment se renouveler, ce qui est exactement l’essence même du Street Art.

