L'ancien maire Tariq Kabbage s'attaque au projet AgadirLand

Tariq Kabbage, l'ancien maire d'Agadir, a réagi à l'affaire du parc AgadirLand dont le retrait des autorisations fait couler beaucoup d'encre. Il critique les élus locaux qui ont validé le projet sur des zones inconstructibles.

"Comment a-t-on pu autoriser ce site en dépit des documents d'urbanisme?", s'interroge Tariq Kabbage dans une tribune envoyée à TelQuel.ma. L'ancien maire d'Agadir (USFP) fait référence aux projets touristiques AgadirLand et Agadircamp. Les chantiers des deux projets touristiques sont bloqués depuis plusieurs semaines, après l'émission d'un avis négatif de l'Agence urbaine d'Agadir qui a suscité la colère des promoteurs. Ces derniers n'ont de cesse de clamer la légalité de leurs projets, avec le soutien de la commune.

Selon Tariq Kabbage, ces deux projets ont été autorisés malgré les documents d'urbanisme adoptés par la ville, notamment le Schéma directeur d'aménagement urbain (SDAU) adopté en 2015 après "plusieurs années de consultation permanente des élus locaux et des services extérieurs de l'État".

Selon l'ancien maire de la ville, le SDAU "précise que cette zone doit rester un espace naturel", ajoutant que "ce poumon de la ville a été rasé dans un silence assourdissant". Le document d'urbanisme préciserait d'ailleurs que la zone est décrétée "non aedificandi" (inconstructible), car située entre deux failles sismiques. En somme, le site "est impropre à toute construction", explique Tariq Kabbage.

Il ajoute que deux zones d'activités sont prévues par le SDAU dans les environs d'Agadir, et que sept projets d'animation qui ont obtenu les autorisations nécessaires des administrations concernées n'ont pu voir le jour faute "d'autorisation de l'Administration des Eaux et forêts". Pourtant "cette même direction a toléré la déforestation des hauteurs de la ville par 'AgadirLand'", s'insurge l'ancien maire. Pour lui, le site n'aurait simplement "jamais dû être retenu", car il est contraire aux documents d'urbanisme, et en raison de sa localisation en zone sismique.

Au-delà des questions légales et réglementaires, Tariq Kabbage s'interroge sur la pertinence économique du projet, notamment Agadir Camp qui fera selon lui concurrence à l'industrie hôtelière de la ville, "qui vit déjà une situation difficile". L'ancien maire remet aussi en cause l'accessibilité du site au public, le projet n'ayant selon lui pas pris en compte le Plan de déplacement urbain adopté par la ville d'Agadir.