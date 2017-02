19 accords de coopération signés entre le Maroc et la Zambie

En visite en Zambie le 19 février, le roi Mohammed VI et son hôte Edgar Lungu ont présidé la signature de 19 accords dans les domaines de la protection des investissements, la finance, mais aussi dans l’industrie et les énergies renouvelables.

Pour sa visite en Zambie, deuxième étape de sa nouvelle tournée africaine débutée au Ghana, le roi Mohammed VI a présidé avec le président zambien Edgar Chagwa Lungu, la cérémonie de signature de 19 accords et de partenariat économique entre les deux pays le 10 février au palais présidentiel de Lusaka.

Ces accords couvrent notamment les consultations politiques, les transports aériens, la protection des investissements, la finance, les assurances, l’enseignement, la formation, le tourisme, l’agriculture, la technologie, l’industrie, les mines et les énergies renouvelables.

Politique, éducation et transport

Un accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle a été signé par Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères, et son homologue zambien Harry Kalaba. Les deux chefs de la diplomatie ont également paraphé un mémorandum d’entente pour l’établissement d’un mécanisme de consultations politiques et un accord de coopération dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage. Un accord relatif aux transports aériens a également été signé.

Coopération industrielle, investissements et business

Dans le domaine industriel et des investissements, un accord visant la promotion et la protection réciproque des investissements a été signé par Mohamed Boussaïd, ministre de l’Économie, et Margaret Mwanakatwe, ministre zambienne du Commerce et de l’Industrie.

Cette dernière a également conclu avec son homologue marocain Moulay Hafid Elalamy un accord de coopération industrielle. De même, un mémorandum d’entente entre l’Agence zambienne du développement et l’Agence spéciale de Tanger Med (TMSA) a été signé par Fouad Brini, président du directoire de TMSA et Patrick Chisanga, directeur général de l’Agence zambienne du développement.

Un mémorandum d’entente pour la mise en place d’un Conseil d’affaires a été signé par Miriem Bensalah Chaqroun et Tyson Bruno Chisambo, les chefs des patronats respectifs des deux pays. Toujours dans le domaine des affaires, l’Agence zambienne du développement et Casablanca Finance City Authority (CFCA) ont signé un mémorandum d’entente.

Agriculture, énergie et tourisme

Dans le domaine agricole, un mémorandum d’entente dans le secteur agricole a été signé par Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture du Maroc, et son homologue zambienne Dora Siliya.

Pour ce qui est du secteur de l'énergie, un mémorandum d’entente a été paraphé entre le ministère zambien des Mines et du Développement minier et l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM).

Toujours dans le domaine de l'énergie, Mustapha Bakkoury, président du directoire de l’Agence marocaine des énergies renouvelables (MASEN), et Fidelis Mubiaha, directeur de la société "Generation Zesco LTD", ont signé un accord portant sur la coopération dans le domaine du développement des projets d’énergies renouvelables.

Par ailleurs, un mémorandum d’entente dans le domaine du tourisme a été signé par Abderrafie Zouiten, directeur général de l’ONMT, et Felix S. Chaila, directeur général de Zambia Tourism Agency.

Banque et assurance

Les secteurs de la banque et des assurances ne sont pas du reste. Un accord de coopération a été conclu entre Crédit Agricole du Maroc et la Banque de développement de Zambie. De son côté Mohamed El Kettani, directeur général d’Attijariwafa Bank, et Henk Mulder, directeur général de la Zambia National Commercial Bank, ont signé un mémorandum d’entente entre leurs institutions. La banque zambienne s'est également associée au Groupe Banque Centrale Populaire de Mohamed Benchaaboun.

En ce qui concerne les assurances, un accord de coopération technique a été signé entre la Fédération marocaine des sociétés d’Assurance et de Réassurance et l’Association des Assureurs en Zambie.

De même, Hicham Belmrah, président du directoire de la MAMDA, et Charles Nakhoze, directeur général de la Société zambienne d’assurance (ZSIC), ont apposé leurs signatures sur une convention de coopération pour le développement d’une assurance des récoltes en Zambie. La MAMDA a également conclu un mémorandum d’entente avec la Société zambienne de réassurance à responsabilité limitée.

(Avec MAP)