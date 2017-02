Tanger: une convention pour former 2.400 opérateurs de câblage automobile

Une convention signée entre l'entreprise SEBN-MA et la Délégation régionale de formation professionnelle à Tanger vise à améliorer la qualité de la main d'œuvre marocaine dans le secteur du câblage automobile à travers la formation de 2.400 personnes.

600 stagiaires vont bénéficier chaque année, jusqu'en 2020, d'une formation professionnelle dans les métiers du câblage automobile. C'est ce que prévoit la convention signée entre SEBN-MA, entreprise spécialisée dans les pièces automobiles, et la Délégation régionale de formation professionnelle à Tanger. Le programme bénéficiera donc à 2.400 personnes au total.

La convention a pour but de mettre en œuvre la stratégie nationale de la formation professionnelle 2021, rapporte la MAP. Cette stratégie consacre l'entreprise comme acteur principal de la structure de formation professionnelle. L'accord entend maximiser l'insertion professionnelle en améliorant la qualité de la formation à l'horizon 2020, précise un communiqué de la délégation régionale.

SEBN-MA s'engage par ailleurs à développer un nouveau mode d'apprentissage principalement axé sur la pratique et où la durée des cours théoriques n'excédera pas 20% du programme de la formation. Le nombre de centres de formation en milieu professionnel à Tanger a connu une augmentation entre 2011 et 2016, passant de 10 à 31.

Ils ont ainsi formé plus de 300 lauréats dans les métiers liés au secteur de textile et de l'habillement, et plus de 6700 diplômés dans l'industrie des composantes automobiles durant ces cinq dernières années.

Khalil El Bejaoui