Switch, PS4, Xbox One, Wii U... Laquelle choisir ?

La présentation de la Switch vous a donné l’eau à la bouche et vous vous demandez s’il faut craquer ou miser sur une autre console de jeu ? TelQuel vous aide à identifier la machine qui tire son épingle du jeu.

La hype est montée jusqu’à son apothéose avec la présentation, à Tokyo, de la Switch. Et pour cause, la nouvelle console hybride de Nintendo fait à la fois machine à brancher sur son téléviseur et console portable. Bardée de technologies et épaulée par les licences Mario et Zelda, elle est destinée à faire oublier le four de la Wii U. En face, Microsoft fourbit ses armes et se prépare à lancer en fin d’année son mystérieux “Projet Scorpio”, une machine dopée aux amphétamines qui sera la plus puissante du marché. En attendant, la firme de Redmond mise sur les complémentarités avec le PC de sa Xbox One S, qui en plus embarque un lecteur Blu-ray 4K. Sony tient, lui, la dragée haute à ses concurrents à la faveur des ventes stratosphériques de sa PlayStation 4 (49 millions d’unités vendues dans le monde, selon VGChartz). Confortablement installé en pole position du marché, le géant japonais tente depuis quelques mois d’imposer la ré- alité virtuelle avec la PlayStation VR. En fin de vie, la Wii U de Nintendo propose désormais une ludothèque honorable et devrait voir son prix s’effondrer. Bousculées par les smartphones et les tablettes, les consoles portables PSvita de Sony et 3DS de Nintendo ont encore des arguments à faire valoir, notamment leur catalogue de jeux et leur ergonomie taillée pour le jeu nomade.

Prêts pour la Switch ?

Attendue depuis plusieurs mois par les fans de Nintendo, la Switch a enfin été annoncée le 13 janvier. Elle sera dans les bacs dès le 3 mars pour un prix de vente de 299 dollars (près de 3000 dirhams). Utilisable à la fois comme portable, tablette et console de salon, elle embarque une puce Nvidia Tegra customisée capable de délivrer de la HD (720p en nomade et 1080p full HD en mode TV). Elle est équipée d’un écran tactile et de manettes détachables pour jouer à deux en toutes circonstances. Nintendo promet une autonomie comprise entre 2,5 et 6 heures en fonction des jeux. La firme de Kyoto mise sur le fun, à travers des concepts comme le jeu “1,2 Switch”, où la reconnaissance de mouvement — qui a fait le succès de la Wii — fait son grand retour. Il est possible, par exemple, de jouer à des duels de cow-boy simplement en agitant ses petites manettes baptisées Joy-Con. Nintendo a pris acte des erreurs de la Wii U qui a pâti du retard de sortie des licences bestsellers de la marque : la Switch proposera dès sa sortie le jeu Zelda Breath Of The Wild. Et un nouveau Mario est prévu pour fin 2017.

On aime

L’originalité et la fraîcheur du concept proposé par Nintendo.

Une portable et une console de salon, les deux en un.

Enfin un Zelda et un nouveau Mario qui sera orienté jeu d’aventure.

On n’aime pas

La nouveauté n’excuse pas le prix : 300 dollars, face à une concurrence moins chère et plus puissante. En plus, aucun jeu n’est offert en bundle et il faudra donc remettre la main à la poche (comptez 700 dirhams pour s’offrir un soft).

Les manettes Joy-Con certes bardées de technologies, mais inconfortables pour les grandes mains.

Une PS4 pour les dominer tous

Sony est le roi du marché et n’a plus rien à prouver. Sa PlayStation 4 offre à ce jour la ludothèque la plus complète avec les plus grosses productions du marché (Fifa 17, GTA V, Final Fantasy XV, Tomb Raider, Metal Gear, la série Call of Duty…), sans oublier les exclusivités propres à Sony (Uncharted, Ratchet, Last Guardian...). Loin de se reposer sur ses lauriers, PlayStation a aussi un catalogue impressionnant d’exclusivités à venir : Detroit, Persona 5, Crash Bandicoot, Horizon : Zero Dawn. Depuis fin 2016, Sony propose aussi la PS4 Pro : vendue 1000 dirhams plus cher. Elle est capable d’afficher de la vidéo ultra-haute définition 4K. Autre nouveauté de la marque : le casque de réalité virtuelle PSVR qui agrandit encore plus le champ des possibles. Bref, cette console est incontournable et a déjà convaincu des millions de joueurs.

On aime

Le catalogue de jeu le plus fourni du marché.

L’offre complète : une console PS4 slim pour les petites bourses, la PS4 Pro pour ceux qui veulent davantage de puissance et le casque VR pour les aficionados de la réalité virtuelle.

On n’aime pas

La PS4 Pro ne propose pas de lecteur Blu-ray 4K et se contente du streaming pour la ultra-haute définition.

Sony ne propose plus de jeux triple A gratuitement sur sa plateforme de jeu en ligne PSN+.

Xbox One sur le ring

Microsoft avait réussi à dépasser Sony sur la précédente génération de consoles avec sa Xbox 360. Ce n’est plus le cas avec sa nouvelle itération, la Xbox One et sa mise à jour plus compacte et compatible 4K, la Xbox One S. Malgré ses qualités indéniables — dont un prix plus bas si on prend en compte les bundles comprenant parfois plusieurs jeux offerts —, la console souffre d’un catalogue un peu moins fourni en exclusivités, qui sont de plus désormais partagées avec le PC. Cela dit, la console dispose de jeux que vous ne trouverez pas sur PlayStation et qui sont très bons dans leur genre : les séries de jeux d’action Halo et Gears of War, la très bonne simulation automobile Forza ou encore l’enchanteur et onirique Ori and the Blind Forest. Microsoft prépare déjà l’avenir, avec son projet “Scorpio”. Cette nouvelle machine compatible avec tous les jeux de la One, devrait sortir fin 2017 et dispose d’une puissance de calcul de 6 teraflops. Autrement dit, elle est aussi puissante que le haut du panier des PC gaming et devrait faire tourner les jeux les plus gourmands en 4K, sans sourciller

On aime

La Xbox One S est capable de diffuser de la 4K et peut même lire des Blu-ray en ultra haute définition.

Le rapport qualité/prix.

On n’aime pas

La PlayStation 4 a numériquement plus d’exclusivités.

Le peu d’information sur le projet Scorpio pour le moment.

Dites oui à la Wii U

Les 13,6 millions d’unités vendues sont loin, très loin du parc des 101 millions de Wii qui avaient trouvé preneur. En cause : le manque de (gros) jeux au lancement, le peu d’intérêt des éditeurs tiers et un positionnement marketing brouillon ne la différenciant pas de la Wii. Tout cela a précipité la désaffection des consommateurs. Pourtant, la Wii U ne démérite pas et dispose certes de peu de jeux, mais ils sont bons. Voire très bons, surtout maintenant que sa ludothèque est arrivée à maturité : Mario Kart 8, Super Smash Bros, le remake HD de Twilight Princess, Xenoblades, Bayonetta 2, Splatoon… sans oublier le fait que le nouveau Zelda : Breath of the Wild sort également sur Wii U en mars ! Elle s’adresse en priorité aux fans de Nintendo, et aux enfants avec son positionnement très familial et fun.

On aime

La possibilité d’éteindre la télé et de jouer sur l’écran de sa manette.

L’univers Nintendo.

C’est la seule à proposer une bonne expérience en multi-joueurs local.

Le prix qui va forcément baisser avec la sortie de la Switch.

On n’aime pas