Kamal Mokdad, nouveau directeur général chez Banque populaire

Mohamed Benchaaboun renforce le top management du groupe BCP en débauchant le managing director de Mazars Maroc, Kamal Mokdad. Ce dernier prendra ses fonctions au mois de mars prochain en tant que directeur général chargé du pôle international.

Kamal Mokdad, le managing director du cabinet Mazars Maroc, rejoint les rangs de la Banque centrale populaire (BCP) en tant que directeur général chargé de l'international, annonce la banque dans un communiqué publié le 2 février. Kamal Mokdad, qui a collaboré pendant plusieurs années avec différents acteurs dans le secteur bancaire et financier, y compris BCP, en tant que consultant, aura désormais la charge du développement des activités du Groupe BCP à l’international.

Il a été nommé à la tête d’une nouvelle filiale, BP Shore Consulting, qui a vocation à accompagner le Groupe dans la gestion de ses projets stratégiques et opérationnels. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er mars 2017. "Cette nomination témoigne également de la volonté du Groupe d’accompagner efficacement sa croissance dans de nouvelles zones géographiques et de renforcer davantage les synergies avec les différents métiers au Maroc", affirme la BCP dans son communiqué.

Les ambitions internationales du groupe la poussent à ajuster son organigramme un an et demi seulement après l'avoir complètement revu (en octobre 2015). À cette époque, la restructuration de l'organigramme de BCP a dégagé trois grandes directions, dont une chargée de la banque de financement, d'investissement et de l'international, chapeautée par Mohammed Karim Mounir. Avec l'arrivée de Mokdad, le pôle international aura donc une direction générale qui lui est propre.

Le groupe BCP a accéléré la cadence de ses acquisitions et partenariats à l'international notamment sur le continent, dans une tentative de rattraper son léger retard par rapport à ses autres concurrents marocains. D'ailleurs, BCP a participé à presque toutes les tournées africaines du roi, et a signé plusieurs accords et mémorandums à l'international. L'activité du groupe en Afrique subsaharienne représente près de 14% dans son produit net bancaire. Une part que le management espère porter à 30%.