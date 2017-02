Faouzi Lekjaa maintient sa confiance en Hervé Renard

Premier sélectionneur à avoir atteint les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique avec le Maroc depuis Zaki en 2004, Hervé Renard a été confirmé dans ses fonctions par le président de la FRMF.

Comme précédemment annoncé sur Telquel.ma, Hervé Renard poursuivra l'aventure avec les Lions de l'Atlas. Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Faouzi Lekjaa, l'a confirmé sur les ondes de Radio Mars. "Le contrat qui lie le sélectionneur national Hervé Renard à la FRMF court jusqu'en 2018...Certes, certaines sélections veulent l'enrôler mais nous avons un projet et le parcours lors de la CAN 2017 a prouvé que cela commençait à donner ses fruits. Il y a un état d'esprit que nous avons rarement vu au sein de la sélection nationale. Hervé Renard est et restera le sélectionneur national du Maroc", a déclaré Lekjaa lors de l'émission "Marrikh CAN" dont il était l'invité.

Après avoir vu pas moins de onze techniciens se succéder depuis 2005, le Maroc fait le choix de la continuité. La confiance maintenue en Renard récompense surtout le parcours du technicien français, qui est le premier sélectionneur depuis Baddou Zaki à avoir porté le Maroc au-delà du premier tour dans une Coupe d'Afrique des nations. Une mission dont Renard avait fait un objectif personnel à atteindre avant le début du tournoi. Désormais, l'homme à la chemise blanche doit relever le défi de mener la sélection à une cinquième qualification en Coupe du monde, et de la qualifier pour une 17e Coupe d'Afrique des nations en 2019, au Cameroun.

Khalil El Bejaoui