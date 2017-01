Mohammed VI attendu le 18 janvier au Ghana

Mohammed VI est attendu à Accra pour une visite officielle de trois jours durant laquelle il s’entretiendra avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo.

Un nouveau voyage en Afrique subsaharienne pour le roi Mohammed VI. Le souverain est attendu le 18 janvier à Accra pour une visite de trois jours, selon un communiqué de la présidence ghanéenne relayé par le site de la Ghana Broadcasting Corporation. Ce voyage a pour but "d’approfondir les relations cordiales entre le Ghana et le Maroc et de créer des opportunités de coopération dans divers domaines qui serviront les intérêts des deux pays" indique le communiqué.

Le souverain devrait s'entretenir avec le président ghanéen le 20 janvier à l’occasion d’un déjeuner à la présidence précise la même source. Le communiqué annonce également que le roi devrait "rejoindre le Maroc" après cette rencontre.

A noter que lors du dernier sommet de l’Union africaine qui s’est tenu en juillet dernier à Kigali, le Ghana faisait partie, avec 27 autres pays, des signataires de la motion de Kigali qui a salué la volonté du Maroc de réintégrer l’Union africaine. Le document réclamait également la "suspension de la RASD". Le royaume devrait entériner son retour à l’organisation panafricaine lors de son prochain sommet qui se tiendra à la fin du mois de janvier à Addis-Abeba.