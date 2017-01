Avec MarMOOC, le Maroc met le pied à l'étrier du e-learning

Six universités marocaines publiques et privées participent au lancement de MarMOOC, la première plateforme marocaine de diffusion de cours en ligne. Cette dernière devrait être opérationnelle à l'horizon 2019.

Les intervenants marocains et européens impliqués dans le lancement de MarMOOC, la première plateforme marocaine dédiée à la diffusion de cours gratuits en ligne, étaient réunis les 12 et 13 janvier derniers à Vigo (nord-ouest de l'Espagne). Concrètement, une douzaine de cours en lignes ouverts et massifs (MOOCs) et six cours en ligne privés à petits groupes (SPOCs) seront dispensés dans un premier temps dans des domaines considérés comme prioritaires: l'économie et la gestion d'entreprises, le droit, les sciences, l'ingénierie, la pêche, l'agriculture, et la santé.

Le projet MarMOOC réunit 14 partenaires marocains et européens réunis au sein d'un consortium. Côté marocain, les intervenants sont l'Université Abdelmalek Essaadi (Tétouan), l'Université Ibn Tofail (Kenitra), l'Université Moulay Ismail (Meknès), l'Université Ibn Zohr (agadir), l'Université Internationale de Rabat, Université Privée de Marrakech, et le ministère de l'Enseignement supérieur.

La coordination et le financement du projet, estimé à près d'un million d'euros, est assuré par la partie européenne qui réunit les universités de Vigo et Leon (Espagne), Bruxelles (Belgique), Sofia (Bulgarie), l'Université Pierre-et-Marie-Curie de Paris, l'Institut royal de technologie de Stockholm (Suède), et le Réseau des universités des capitales européennes (Unica).

De sa préparation à sa mise en service effective, le projet se décline en 9 étapes qui devraient aboutir d'ici à octobre 2019.