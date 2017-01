Le ministère de la Santé inquiet de la multiplication des décès par intoxication au gaz

Le ministère de la Santé appelle à la prudence dans l'utilisation des appareils de chauffage fonctionnant avec du gaz butane, et des dispositifs de chauffage traditionnel utilisant le charbon de bois.

Suite à la récurrence des décès causés par le monoxyde de carbone ces derniers temps, le ministère de la Santé appelle la population à la vigilance. Le département d'El Houssaine Louardi a publié une série de mesures primordiales à prendre en cas d’intoxication par le monoxyde de carbone, un composé toxique produit lors de la combustion du gaz butane et du charbon de bois utilisés dans les ménages.

"Il s’avère nécessaire de bien aérer le lieu d’intoxication en ouvrant les portes et les fenêtres, arrêter la source de production du monoxyde de carbone, extraire la victime du lieu de l’intoxication, éloigner toute autre personne et appeler le centre antipoison sur le numéro de téléphone économique 0801000180" explique le ministère de la Santé dans son communiqué.

Le centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc, relevant du ministère de la Santé, "a enregistré ces dernières semaines de nombreux cas de décès dus au monoxyde de carbone, malgré les campagnes de sensibilisation et les messages de prévention diffusés chaque année par les médias", relève la même source.

8 personnes dont une famille décimée en un mois

Ces incidents se font plus récurrents pendant la période hivernale, à cause des "appareils de chauffage et ceux de production d’eau chaude qui fonctionnent avec le gaz butane", note le ministère qui attire aussi l'attention sur l'utilisation des dispositifs de chauffage traditionnel utilisant le charbon de bois.

Le département de Louardi estime que dans la plupart des cas, "ces appareils ne sont pas utilisés dans de bonnes conditions". Parmi les comportements à risques observées dans l'utilisation de ces appareils dans les ménages le ministère de la Santé relève l’aération insuffisante des maisons, la fermeture des portes et fenêtres pour garder l’espace de vie au chaud, le réglage des chauffages au niveau maximum, ou encore l’utilisation de matériel défectueux ou mal installé.

Cette sortie du ministère de la Santé intervient un jour après le décès par intoxication au butane de quatre jeunes étudiants de nationalité tchadienne dans l’appartement où ils résidaient à Settat. Un mois plus tôt quatre membres d''une famille étaient morts asphyxiés en raison d'une fuite de gaz provenant du chauffe-eau de la maison d'hôtes qu'ils louaient à Ifrane où ils passaient les vacances de l’Aid Mawlid.