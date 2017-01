France: le Front national salue l'interdiction de la burqa au Maroc

Dans un communiqué intitulé "le Maroc en pointe, la France toujours au point mort", le parti du Front national (extrême-droite) salue la décision des autorités marocaines, d'interdire la production et la commercialisation de la burqa.

L'interdiction du voile intégral et la neutralité de l'espace public en France font depuis des mois l'objet d'un débat de société houleux. Dans un communiqué de presse publié le 11 janvier par son secrétaire général Nicolas Bay, le parti de Marine Le Pen salue "la fermeté" du Maroc dans la lutte contre l’islamisme. Il réagit ainsi aux directives reçues adressées par des agents d'autorités à plusieurs commerçants du Royaume, et interdisant l’importation, la vente et la fabrication de burqas.

Le communiqué cite la députée et ancienne ministre de la Femme Nouzha Skalli, qui saluait "un pas important dans le combat contre l’extrémisme religieux", alors que le ministère de l'Intérieur n'a toujours pas officiellement communiqué sur cette décision qui suscite les protestations des islamistes à travers tout le pays.

"Une fois de plus, c’est de pays musulmans que nous vient l’exemple de la fermeté dans la lutte contre le fléau islamiste, loin de la culpabilisation et des œillères idéologiques qui paralysent les responsables politiques de gauche comme de droite à travers une politique d’accommodement raisonnable. La loi sur le port de la burqa doit être durcie et enfin appliquée, de même que toute forme de prosélytisme islamiste doit être banni, souligne le Front national.

Rappelons qu'en France, le voile intégral a fait l'objet en 2010 d'une loi d'interdiction générale dans les lieux publics (administrations, hôpitaux, écoles, transports...).