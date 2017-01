Le RNI, le MP, l’UC et l’USFP signent un communiqué conjoint et réclament l’élargissement de la majorité

Le RNI, le MP, l’UC et l’USFP viennent de signer un communiqué conjoint dans lequel ils demandent au Chef du gouvernement d’élargir la majorité.

Un gouvernement à quatre partis ne semble pas plaire au patron du RNI, Aziz Akhannouch, ni au secrétaire général du MP Mohand Laenser. Ces derniers viennent de joindre leurs signatures à celle de l’UC et de l’USFP, à un communiqué publié sur le site du parti de Mohand Laenser demandant au Chef du gouvernement désigné Abdelilah Benkirane d’élargir sa majorité. Décliné en trois points, le communiqué laconique appelle à « la formation d’un gouvernement fort, conformément au discours du roi prononcé à Dakar », demande « la poursuite des pourparlers afin de former une majorité gouvernementale capable de servir les intérêts suprêmes de la nation », et enfin dans un troisième point, les quatre partis demandent le « renforcement de l’alliance gouvernementale, qui est devenu un préalable à la formation d’un cadre confortable, capable de permettre la bonne conduite des institutions du pays ».