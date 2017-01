Le Mossad publie une petite annonce pour recruter des espionnes

L’agence israélienne de renseignements a assoupli ses méthodes de sélection. Pour la première fois, les femmes peuvent aspirer au métier d’agent secret pour le compte du Mossad.

"Recherche des femmes ayant une forte personnalité, peu importe votre expérience, c'est ce que vous êtes qui nous intéresse". Telle est en substance l’annonce de recrutement que vient de publier le Mossad sur son site. L'agence de renseignements d'Israël vient en effet de lancer une campagne de recrutement destinée à la gent féminine, "une première depuis l'établissement de l'Institut en 1949" annonce le site i24news.tv

"Dans la série d'annonces publiées dans les journaux et sur le site internet de l'organisation, la section 'missions spéciales du Mossad' cherche à persuader les femmes que des activités de sécurité secrètes pour l'État d'Israël pourront se transformer en une carrière professionnelle parfaite pour elles" ajoute le site.

Lancer campagne sur les réseaux sociaux est une initiative inédite pour une agence qui cultive le secret. L’Institut, rappelle i24news.tv "est une organisation dont 40% de son personnel est féminin dont 24% d'entre elles occupent des fonctions importantes". Le prédécesseur de l'actuel directeur du Mossad, Tamir Pardo, avait d'ailleurs décidé de nommer une femme à la tête du département des ressources humaines de l'agence.

Pardo, cité par la même source, affirme que les femmes font des "agents exceptionnels" grâce notamment à leur aptitude "à faire du multitâche" et à "s'effacer personnellement pour atteindre les objectifs de leur mission".

"Contrairement aux stéréotypes, on voit que les femmes sont plus talentueuses que les hommes en matière de compréhension du terrain, de lecture des situations, et de conscience spatiale. Quand elles sont bonnes, elles sont très bonnes", avait-il déclarait encore récemment Tamir Pardo dans les colonnes au magazine Globes.