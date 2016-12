Driss Lachgar: «L’homogénéité du prochain gouvernement est essentielle»

Le premier secrétaire du parti de la rose attend le début de la prochaine étape des tractations menées par le Chef du gouvernement désigné.

Le parti de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) maintient sa position sur la composition de la prochaine alliance gouvernementale. Contacté par Telquel.ma, le patron du parti de la rose a expliqué que pour l’USFP « l’homogénéité et l’harmonie du prochain gouvernement sont essentielles ».

« Nous sommes heureux de cette nouvelle dynamique, et du fait qu’il y ait une conviction générale des partis pour aller de l’avant vers la formation d’un gouvernement homogène » nous déclare Driss Lachgar. Il rajoute : « Nous attendons que le deuxième round des tractations menées par le Chef du gouvernement soit entamé (…) On verra par la suite ce qui en découlera ». Pour le moment, aucun contact n’a été établi entre le Abdelilah Benkirane et Lachgar pour de nouvelles discussions entre les deux chefs de parti.

La position de Driss Lachgar survient suite à la récente intervention royale au sujet du blocage des tractations, qui persiste depuis la désignation de Benkirane Chef du gouvernement le 10 octobre. Le roi Mohammed VI a dépêché samedi 24 décembre deux de ses conseillers, Abdelatif Mennouni et Omar Kabbage, pour faire part à Abdelilah Benkirane « du souci du roi de voir le nouveau gouvernement se former dans les plus brefs délais ».

