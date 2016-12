Casa Tram augmente le prix du ticket jetable et distribue gratuitement des cartes prépayées

Le prix du ticket jetable du tram casablancais coûtera désormais 2 dirhams au lieu de 1 dirham lors du premier achat. Le prix du voyage, lui, reste inchangé à 6 dirhams.

Le prix du ticket jetable du tramway casablancais qui coûte actuellement 1 dirham lors du premier achat, « passera à 2 dirhams à partir du 1er janvier 2017 », nous explique Youssef Drais, le directeur général de Casa transport, précisant que « le prix du voyage restera quant à lui à 6 dirhams ». En d’autres termes, le premier achat du ticket de tram, rechargeable, se fera désormais à 8 dirhams au lieu de 7 dirhams initialement.

Cette augmentation s’explique par des soucis de préservation de l’environnement. « Nous avons remarqué que les gens n’utilisaient le ticket qu’une fois à deux fois et le jetaient après, alors qu’il est normalement rechargeable 10 fois. On se retrouve avec beaucoup de tickets encore utilisables qui sont jetés et qui salissent les rues », détaille Youssef Draiss. Et d’ajouter : « Dans un souci de préservation de l’environnement, il a été décidé de pousser les gens à utiliser la carte prépayée qui a une durée de cinq ans, en augmentant d’un dirham le prix du ticket jetable ».

Pour ce faire, 20 000 cartes prépayées, qui sont actuellement vendues à 25 dirhams, seront distribuées gratuitement. Une campagne a été lancée le 23 décembre pour informer les usagers, précise notre source.