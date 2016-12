Le FADES accorde 1,6 milliard de dirhams pour le financement des gares TGV de Rabat

Le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) accorde une enveloppe de 1,6 milliard de dirhams pour aider au financement des gares TGV de Rabat.

Le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) s’est engagé à accorder une enveloppe de 1,6 milliard de dirhams pour aider au financement des gares TGV de Rabat, a annoncé la MAP ce 22 décembre. Des conventions, signées entre le ministère de l’Économie et des finances, l’Office national des chemins de fer (ONCF) et le FADES portent sur un prêt accordé avec un taux d’intérêt de 2,5 % sur une période de 25 ans.

De son côté, Mohamed Taleb, directeur régional de la BID, a indiqué que la signature de ces conventions « boucle le programme du TGV dans les gares restantes, qui seront opérationnelles d’ici l’été 2018 ». Et d’ajouter que cette cérémonie fut l’occasion « d’évoquer tous les projets en cours entrepris avec le Maroc dans huit pays africains. »

A l’occasion de la signature de ces conventions, Mohamed Boussaid, ministre de l’Économie et des finances, a tenu à rappeler que la construction de ces gares s’inscrivait « dans le cadre des efforts du Maroc visant à moderniser les infrastructures de base du transport ferroviaire à travers le développement de la structure fonctionnelle et sociale des gares ». De son côté, Abdellatif Youssef Al Hamad, directeur général du FADES, a expliqué que cette coopération devrait « se renforcer davantage dans l’avenir pour toucher d’autres projets relevant de différents domaines ». Et d’expliquer que le montant total de financement de projets au Maroc s’élève à « 1,5 milliard de dinars koweïtiens .»

Le 15 décembre, la Banque islamique de développement (BID) avait déjà accordé au Maroc 101 millions de dollars, soit environ 980 millions de dirhams, pour le financement des gares de Casablanca Voyageurs, de Kénitra et de Tanger, spécifiques au train à grande vitesse (TGV).