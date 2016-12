Espagne/Maroc: Saisie record de 2,5 tonnes de cocaïne en mer, 24 arrestations

Un bateau de prêche plein de drogue a été intercepté par la police espagnole. 24 personnes ont été arrêtées.

La police espagnole a annoncé mardi la saisie de plus de 2,5 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche marocain, ainsi que l’arrestation de 24 trafiquants présumés, membres d’un réseau opérant entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud.

Il s’agissait de la première opération conjointe en mer entre l’Espagne et le Maroc, précise le communiqué.

La drogue avait été amenée par bateau d’Amérique du Sud, puis transvasée dans les cales d’un bateau marocain, arraisonné alors qu’il se trouvait à 100 miles des côtes du Sahara.

Douze personnes qui se trouvaient à bord ont été arrêtées, ainsi que six sur le sol marocain et six autres en Espagne, dont un Colombien présenté comme le chef du groupe.

Des Colombiens, des Espagnols et des Marocains composaient ce réseau, qui disposait d’un « énorme déploiement de bateaux pour le trafic de cocaïne en haute mer », leur permettant d’utiliser trois ou quatre embarcations en même temps afin de rendre plus difficile le travail de la police.

L’Espagne est l’un des principaux points d’entrée de la drogue en Europe, du haschich du Maroc, mais aussi de la cocaïne en provenance d’Amérique latine.

En 2015, la police espagnole a saisi au total près de 23 tonnes de cocaïne.