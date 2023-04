Achraf Lahkim : “Compucom est avant tout une histoire d’hommes et de femmes”

Fondée en 1993, Compucom accompagne depuis plus de trente ans les entreprises en leur proposant des solutions technologiques innovantes. Quel est le secret derrière la longévité de l’entreprise depuis sa création ?

Compucom a su s’adapter aux évolutions technologiques de ces dernières années, en offrant à ses clients des solutions innovantes. Et ce, en investissant dans la recherche et le développement, en partenariat avec des acteurs locaux et internationaux, afin d’offrir un service efficace et de qualité à sa clientèle. Compucom est avant tout une histoire d’hommes et de femmes : nous nous entourons de talents et de collaborateurs motivés, qui travaillent ensemble afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise. La culture d’entreprise et la gestion des ressources humaines jouent un rôle important dans la réussite sur le long terme.

En tant que directeur général de Compucom, comment résumeriez-vous la vision que vous portez à l’entreprise, au vu de votre parcours personnel ?

Avant de reprendre l’activité de Compucom il y a deux ans, j’officiais en tant qu’expert-comptable en France pour le compte de plusieurs marques de renom. Notre vision est de devenir le partenaire technologique de choix pour les entreprises de toutes tailles, en fournissant des services de qualité supérieure et en se concentrant sur une approche centrée sur le client, afin d’aider les entreprises à atteindre leur plein potentiel. Compucom est connue pour son expertise en matière de transformation numérique et est déterminée à aider ses clients à innover et à se développer en utilisant les dernières technologies et les meilleures pratiques de l’industrie. L’entreprise est également passionnée par la création de partenariats solides et à long terme avec ses clients, en se concentrant sur leurs besoins uniques pour offrir des résultats commerciaux tangibles.

Au fil des années, de quelle manière a évolué la stratégie de Compucom au regard des besoins spécifiques du marché marocain ?

Il est courant pour les entreprises de revoir régulièrement leur stratégie pour s’adapter aux changements dans le marché et aux besoins des clients. Dans le contexte marocain, les entreprises doivent prendre en compte des facteurs telles que la langue et la culture locales, les réglementations commerciales, les infrastructures technologiques et les préférences des clients. Pour Compucom, cela passe par l’ajout de services, de supports et des produits spécifiques pour répondre aux besoins locaux, tout en modifiant la stratégie marketing pour mieux cibler les clients marocains.

Compucom est aujourd’hui le premier partenaire de Dell Technologies à commercialiser le Powerstore. Que signifie ce partenariat, notamment marqué par l’acquisition des statuts “platinium” puis “titanium”, pour l’entreprise ?

Le partenariat entre Compucom et Dell Technologies, en particulier dans le cadre de la commercialisation du PowerStore, est très important pour l’entreprise. En devenant le premier partenaire de Dell Technologies à commercialiser le PowerStore, Compucom est en mesure de fournir à ses clients des solutions de stockage et de gestion des données de pointe. Cela permet à Compucom de renforcer son positionnement sur le marché de la gestion des données, qui est un domaine en forte croissance. En acquérant le statut « Platinium » puis « Titanium » de partenaire de Dell Technologies, Compucom a démontré sa capacité à offrir des solutions de haute qualité et à répondre aux exigences élevées de Dell Technologies en matière de partenariat. Par ailleurs, le statut de partenaire “titanium” est la plus haute distinction décernée par Dell Technologies à ses partenaires, ce qui signifie que Compucom a une relation très étroite et étendue avec Dell Technologies et est en mesure de fournir un service de haute qualité à ses clients. Ces partenariats stratégiques avec des fournisseurs de technologie sont importants pour les entreprises, car ils permettent de renforcer leur capacité à offrir des solutions de pointe, de gagner en crédibilité et en visibilité sur le marché, et de bénéficier d’un soutien technique et commercial.

Quels sont les autres partenariats marquants réalisés par Compucom ?

Pour Compucom, tous les partenariats sont marquants, du poste de travail au réseau, en passant par la virtualisation, les infrastructures, des solutions de collaboration, de sécurité… Compucom a su s’entourer des meilleurs éditeurs et constructeurs mondiaux nécessaires pour fournir au marché la meilleure expérience client.

Le succès de Compucom se traduit également par l’ouverture d’une filiale africaine, basée à Dakar, intitulée “Compucom Africa”. Quelles opportunités représente le marché africain pour Compucom ?

L’Afrique subsaharienne est un sujet sur lequel je me suis penché depuis que j’ai repris les rênes de l’entreprise, avec l’idée que cette filiale devait garantir la même qualité de service que Compucom Maroc. L’ouverture d’une filiale africaine, Compucom Africa, montre que Compucom a identifié un potentiel de croissance sur le marché africain, qui est considéré comme l’un des marchés émergents les plus importants du monde, avec une population en croissance rapide, et une demande croissante de services informatiques. D’une part, Compucom Africa peut aujourd’hui aider les entreprises africaines à se développer en leur fournissant des solutions informatiques de pointe, leur permettant ainsi de rester compétitives sur le marché mondial. D’autre part, Compucom Africa peut aider les entreprises internationales à étendre leur présence en Afrique en leur fournissant des solutions informatiques sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Comment envisagez-vous l’avenir de Compucom ?

Actuellement, Compucom finalise un plan stratégique ambitieux autour de l’expérience client, suite à deux années de restructuration totale. Nous continuons d’explorer d’autres opportunités d’expansion sur de nouveaux marchés, et d’investir dans de nouvelles technologies émergentes comme l’Intelligence artificielle, le Cloud Computing, l’IoT, etc. Par ailleurs, Compucom continue à développer de nouveaux services pour répondre aux besoins en évolution de ses clients, telles que la cybersécurité, l’analyse des données, la transformation numérique… Et ce, tout en adoptant une stratégie de durabilité pour répondre aux préoccupations croissantes en matière d’environnement et de responsabilité sociale des entreprises. En somme, l’avenir de Compucom est prometteur, et ambitionne de devenir un One Stop Shop de l’intégration IT.