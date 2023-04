“Morocco Shorts”, le festival international du court métrage revient du 8 au 11 mai à Rabat

Ce festival, qui coïncide avec le 40e anniversaire de la Faculté des sciences de l’éducation de Rabat, verra la participation de représentants venus de plus de 25 pays d’Europe, d’Amérique, d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et du Maroc, fait savoir un communiqué de l’association du Festival.

Morocco Shorts mettra en compétition plus d’une quarantaine de courts métrages répondant aux goûts des différents publics avec des choix entre fictions, animations, documentaires, précise la même source, ajoutant que la supervision de cette compétition sera confiée à un jury de producteurs et réalisateurs de renommée internationale.

Par ailleurs, l’événement comprendra des ateliers de formation sous forme de masterclass animées par des producteurs et des professionnels du septième art, notamment le scénariste et réalisateur Sam Lahoud, l’acteur et réalisateur Mohammed Ahed Bensouda et le cinéaste et universitaire Daoud Oulad Syad, souligne l’association.

Ce festival mettra à l’honneur plusieurs personnalités ayant marqué le domaine du cinéma et du journalisme au niveau national et international en leur rendant hommage.

(avec MAP)