Khadija Alami Laaroussi, nouvelle présidente de la commission d’aide à l’organisation des festivals cinématographiques

Dans une allocution à cette occasion, Mohamed Mehdi Bensaid a mis en exergue l’importance des rôles joués par les festivals de cinéma sur les plans culturel et économique, soulignant que ces événements font rayonner le septième art marocain à l’échelle nationale et internationale et permettent aux cinéphiles de suivre les dernières productions marocaines et étrangères et d’en débattre, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM).

Ce genre de manifestations offre aussi aux différents intervenants du secteur un espace de rencontre, de dialogue et d’échange, et aux professionnels, chercheurs et étudiants une occasion de partager leurs expériences et de contribuer par là à la pérennisation de l’industrie cinématographique nationale, a indiqué le ministre, cité par le communiqué.

De même, a-t-il ajouté, les festivals cinématographiques contribuent au développement socio-économique en stimulant le tourisme et en créant des postes d’emploi, provisoires et permanents, et des opportunités d’investissement dans l’écosystème.

Le ministre a, par ailleurs, exhorté les membres de la commission au respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur lors de l’examen des dossiers déposés, tout en les invitant à les appliquer selon une nouvelle approche favorisant le développement du système d’aide, notamment en ce qui concerne la professionnalisation et la rationalisation des festivals de cinéma.

Outre sa présidente Khadija Alami Laaroussi, la commission d’aide à l’organisation des festivals cinématographiques est composée de Fatima Zahra Mouhim, Touria Alaoui, Shanaz El Akrichi (représentant le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la Communication), Driss El Kri, Mohamed Fadel El Joumani, Hicham Ibrahimi (représentant le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la Culture) et Mourad Latifi (représentant le CCM).

(avec MAP)