Les animaux de compagnie préférés des Marocains sont les chats, selon un sondage Sunergia

Selon un sondage réalisé sur un échantillon de 1257 personnes, 34 % des répondants ont déclaré avoir des animaux de compagnie qui vivent avec eux. La plupart d’entre eux possèdent des chats à 64 %, tandis que le pourcentage de ceux qui possèdent des chiens atteint 37 %, suivis des éleveurs d’oiseaux à 19 %.

Selon la même source, les Marocains élèvent d’autres animaux, comme les poulets et les poussins (4 % respectivement), et enfin les lapins (1 %), et 1 % élèvent d’autres animaux, comme des hamsters, chevaux et écureuils.

Le sondage touche différentes tranches d’âge, groupes sociaux et économiques, comprenant à part égale des femmes et des hommes. Le sondage a été réalisé dans diverses régions du royaume, en zones rurales et urbaines, précise Sunergia.

Les données de l’étude montrent qu’élever des animaux de compagnie n’est pas à la portée de tout le monde, surtout dans le monde urbain. Ce sont majoritairement les catégories socioprofessionnelles A et B qui possèdent au moins un animal (jusqu’à 47 %).

Les hommes ont surpassé les femmes dans l’élevage d’animaux, puisque 35 % des hommes ont déclaré en être avoir, contre 32 % des femmes interrogées.