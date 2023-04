Hausse des indices du commerce extérieur en 2022

Au quatrième trimestre de 2022 (T4-2022), l’indice des valeurs unitaires à l’importation a enregistré une hausse de 17 % par rapport au même trimestre de 2021, indique le HCP dans sa récente note relative aux indices du commerce extérieur.

Cette hausse résulte principalement de l’augmentation des valeurs unitaires de l’énergie et lubrifiants de 33,2 %, des demi-produits de 24,8 %, de l’alimentation, boissons et tabacs de 19,6 %, des produits finis de consommation de 9%, des produits finis d’équipement industriel de 6,4 %, des produits bruts d’origine animale et végétale de 18,6 % et des produits finis d’équipement agricole de 19,9 %, explique la même source.

Pour sa part, l’indice des valeurs unitaires à l’exportation a connu une augmentation de 10,7 % au cours du T4-2022 par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, qui s’explique essentiellement par la hausse des valeurs unitaires des demi-produits de 8,1 %, des produits finis d’équipement industriel de 37,6 %, des produits bruts d’origine minérale de 40,8 %, des produits bruts d’origine animale et végétale de 19,4 % et de l’énergie et lubrifiants de 10,5 %.

(avec MAP)