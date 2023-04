Présidence russe à l'ONU : l'UE s'opposera à tout abus affirme Josep Borrell

Digne d’un poisson d’avril » ! L’Union européenne « s’opposera à tout abus » par la Russie de la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU, a affirmé dimanche le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell sur Twitter, faisant référence par la même occasion à la date de cette dernière : « L’arrivée de la Russie à la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU est digne d’un poisson d’avril ».

« Bien qu’elle soit membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie ne cesse de violer l’essence même du cadre juridique de l’ONU ».

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day

Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework

The EU will stand against any abuse by Russian presidency

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023