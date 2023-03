Casablanca : un individu interpellé pour son implication présumée dans un meurtre suite à l’explosion d’un pétard

Les données préliminaires de l’enquête révèlent que la victime est entrée dans une dispute avec le suspect et deux de ses complices, pour des raisons liées à des conflits antérieurs entre les ultras d’équipes sportives, indique la même source, ajoutant que cette dispute a dégénéré en agression physique à l’aide d’un pétard, entraînant des complications ayant causé la mort de la victime à l’hôpital où elle avait été transportée pour recevoir des soins.

Les opérations sécuritaires ont permis d’identifier le principal suspect et de l’interpeller peu de temps après ces actes criminels avec en sa possession deux armes blanches de grande taille, précise-t-on.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin de déterminer tous les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les recherches se poursuivent pour interpeller ses deux complices après leur identification, conclut la même source.

(avec MAP)