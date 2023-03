Le journaliste et diplomate Aboubakr Bennouna s’est éteint samedi après-midi des suites d’une longue maladie, apprend-on auprès du Club diplomatique marocain.

Le regretté a occupé plusieurs hautes fonctions administratives à la radio et à la télévision marocaines. Il a également été secrétaire général des communautés sahraouies après la libération du Sahara marocain, puis consul général aux îles Canaries, avant de terminer sa carrière diplomatique comme ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République du Yémen.

Le défunt était connu pour sa grande passion pour la recherche de documents et de manuscrits. Il possédait en effet l’une des bibliothèques documentaires les plus importantes sur laquelle il s’appuyait pour enquêter, collecter et publier de nombreux manuscrits dans différents ouvrages.

Les obsèques du défunt auront lieu dimanche à Tétouan, sa ville de naissance, selon la même source.