Coupe d'Afrique des Nations 2023 : le Maroc qualifié pour la phase finale

La qualification du Maroc a été actée au terme du nul entre l’Afrique du Sud et le Libéria pour le compte du Groupe K, vendredi soir au stade d’Orlando, à Johannesburg. Les deux sélections décrochent ainsi leurs premiers points, tandis que le Maroc pointe en tête de cette poule avec 6 unités.

La sélection marocaine avait battu l’Afrique du Sud (2-1) et le Liberia (2-0), lors des deux précédentes journées de ce groupe qui ne compte que trois sélections.

L’Afrique du Sud et le Libéria se retrouveront mardi à Monrovia. La sélection marocaine disputera deux autres matches pour le compte de ce groupe, le premier en déplacement chez l’Afrique du Sud, le 12 juin prochain et le second à domicile face au Liberia, le 4 septembre prochain.