IDE : Mohcine Jazouli en opération séduction d’investisseurs en Inde

En l’espace de 20 ans, le Maroc a établi un réseau d’infrastructures de classe mondiale, allant des ports et des routes aux aéroports et aux zones industrielles, a fait valoir Mohcine Jazouli, qui s’exprimant lors de la 12e édition du Dialogue sur les secteurs de la vente au détail, des produits de grande consommation et du e-commerce (MASSMERIZE), organisée par la Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes (FICCI).

Sous le leadership du roi Mohammed VI, le royaume a entrepris de profonds changements à travers le pays et pu transformer des faiblesses en forces et ce conformément à une vision marquée par l’ambition et par l’action, a poursuivi Mohcine Jazouli, qui intervenait en tant qu’invité d’honneur à cet événement.

Le Maroc a mis en place des stratégies sectorielles ambitieuses qui ont permis à des secteurs entiers de l’économie d’assurer leur décollage et réussi à créer des écosystèmes industriels complexes et intégrés, dont les industries automobile et aéronautique, a expliqué Jazouli.

À titre d’exemple, l’industrie automobile s’impose comme le premier secteur exportateur du Maroc avec une capacité de production de près d’un million de véhicules par an, a-t-il dit, notant qu’en quelques années seulement, le Maroc est devenu le premier exportateur de véhicules vers l’Europe, hors Union européenne.

Des exploits, a estimé Jazouli, qui témoignent de la capacité du Maroc à exécuter des opérations complexes avec le plus haut niveau des normes de qualité au sein des chaînes de valeur les plus avancées.

Par ailleurs, le leadership visionnaire du Souverain a ouvert la voie au pays pour faire des investissements précoces dans le secteur des énergies renouvelables, a fait observer le ministre. “Aujourd’hui, près de 40 % de notre électricité est produite à partir de sources renouvelables”, a-t-il fait savoir.

Le Maroc est désormais en mesure de produire une énergie verte, rentable et stable et est déterminé à poursuivre activement le développement de nouvelles sources d’énergie dont l’hydrogène vert, a fait valoir Jazouli.

Le Maroc, tout comme l’Inde, possède un riche patrimoine culturel et historique, mais aussi et surtout une population jeune qui représente “un atout majeur, ainsi qu’un défi de taille pour nos deux nations”. Mohcine Jazouli a souligné l’impératif de “garantir des opportunités d’emploi à ces jeunes qui seront le moteur de la croissance future de nos pays”.

Dans ce sens, le Maroc s’est engagé à promouvoir l’investissement privé et à améliorer l’environnement des affaires. Un exemple de cet engagement est la nouvelle Charte d’investissement adoptée en décembre dernier, a-t-il dit.

Cette charte offre une gamme d’incitations, y compris des subventions directes allant jusqu’à 30 % du montant total de l’investissement, explique le responsable marocain, ajoutant que ces incitations devraient encourager les entreprises à opter pour le Maroc dans leurs projets internationaux.

Le ministre s’est dit heureux d’avoir pris part à cette édition de MASSMERIZE qui s’assigne pour objectifs de maintenir un dialogue constructif entre les secteurs privé et public, d’anticiper les tendances futures du marché et d’explorer les opportunités d’affaires.

Cette édition de MASSMERIZE a été marquée par la présence notamment du ministre indien du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, de l’ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki et de plusieurs responsables et hommes d’affaires indiens. Jazouli, entame un roadshow en Inde visant à promouvoir le Maroc en tant que destination d’investissements auprès des opérateurs et investisseurs indiens.

Au menu de cette tournée, organisée par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et l’Ambassade du Royaume du Maroc en Inde, figurent une série de rencontres avec des ministres, des investisseurs et des représentants de grandes sociétés indiennes, le but étant de faire présenter l’offre du royaume et d’accélérer les investissements sur le territoire national.

Cette deuxième visite du genre en Inde en l’espace de deux ans devra renforcer l’identification mutuelle des opportunités d’investissements et développer des partenariats entre les deux pays.

(avec MAP)